Celebración intensa en San Francisco por el pase de Marruecos a la final de la Copa Africana

Un vídeo enviado por una oyente ha generado inquietud este jueves tras mostrar un altercado ocurrido la pasada noche en el barrio de San Francisco, coincidiendo con las celebraciones de la comunidad marroquí por el pase de su selección a la final de la Copa Africana de Naciones, tras imponerse a Nigeria en la tanda de penaltis. A pesar de lo que refleja el vídeo, tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal han confirmado que la actuación policial se desarrolló con normalidad y que no se produjeron incidentes destacables

5 comentarios
Un_señor_de_Cuenca #4
Es reconfortante ver que el "deporte rey" une a todas las naciones en el borreguismo cerril y las reacciones animalescas, ya sean de euforia o ira.

Chinchorro #5
#4 es un imán para gilipollas de cualquier edad, país o condición.

#2 Suleiman
Por un momento pensaba que era en EEUU xD , pero al no ver al ICE, lo he descartado.

#1 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.

Chinchorro #3
#1 No, no es tan aislado. Los aficionados del fútbol suelen ser así de majos. Aquí tienes unos blancos y rubios arrancando semáforos en bilbao.
www.elcorreo.com/bizkaia/seguidores-tottenham-destrozan-semoforo-docto
Aquí la liaron parda en Benidorm cuando Inglaterra perdió contra España.
www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/aficionados-ingleses-provocan-p

A no ser que tu comentario vaya dirigido a los mierdasecas racistas, claro.


