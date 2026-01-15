Celebración intensa en San Francisco por el pase de Marruecos a la final de la Copa Africana

Un vídeo enviado por una oyente ha generado inquietud este jueves tras mostrar un altercado ocurrido la pasada noche en el barrio de San Francisco, coincidiendo con las celebraciones de la comunidad marroquí por el pase de su selección a la final de la Copa Africana de Naciones, tras imponerse a Nigeria en la tanda de penaltis. A pesar de lo que refleja el vídeo, tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal han confirmado que la actuación policial se desarrolló con normalidad y que no se produjeron incidentes destacables