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El celador que asesinó a 11 ancianos en Olot se encuentra en transición a mujer y ya convive en el módulo femenino de la cárcel

El celador que asesinó a 11 ancianos en Olot se encuentra en transición a mujer y ya convive en el módulo femenino de la cárcel

El conocido como celador de Olot, Joan Vila, inició hace más de un año el proceso de transición, que no implica modificación de la condena que cumple de 127 años en prisión

| etiquetas: celador , asesino , ancianos , olot , transición
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13 comentarios
8 2 6 K 43 actualidad
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
"...que no implica modificación de la condena que cumple de 127 años en prisión."
Alguien se lo ha dicho?
A ver si se ha cortado la churra para nada!
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woody_alien #3 woody_alien
#2 No se ha cortado nada, solo toma pastillicas. Es como si yo me declaro bicicleta y siento el viento en el manillar.
3 K 43
mariKarmo #10 mariKarmo *
#3 Sí, se la va a cortar. Ayer dijeron en las noticias de TV3 que está a la espera del proceso de la operación del cambio de genitales (que va a ser pagada por la Seguridad Social........... ya que es un derecho que no se le puede negar.....................................).

Podéis buscar la noticia.
1 K 23
woody_alien #11 woody_alien
#10 Y yo estoy en espera de que me pongan los ruedines. De momento le sigue colgando todo  media
0 K 12
mariKarmo #12 mariKarmo
#11 No estoy de coña. Es una información que dieron ayer en las noticias y yo simplemente la transmito ante las dudas que tenéis. Las quejas a los redactores....
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woody_alien #13 woody_alien *
#12 No estoy cuestionando la veracidad de la información ni la bondad de tus acciones, solo cuestiono las intenciones del energúmeno ese.
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#4 eipoc
#2 no es lo mismo estar 40 años en una cárcel de hombres que de mujeres y ser mujer con el respecto a la ley ¿En qué habíamos quedado? ¿Es un sentimiento? ¿Un órgano sexual? ¿Un comportamiento?
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josde #5 josde
#2 A ver si esa churra esta mas activa en una cárcel de mujeres.
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#1 fremen11
Esto no es fraude de ley??
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menéame