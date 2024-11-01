El cazador que mató a un recolector de lentisco en Tarragona está en libertad pero sin poder tener armas

La investigación se ha mantenido en secreto incluso tras la detención del presunto autor, que se produjo el 29 de diciembre, según ha confirmado hoy, 12 de marzo, la policía autonómica. Al día siguiente, la magistrada del Juzgado número 6 de Tarragona acordó la libertad provisional con las siguientes medidas cautelares: privación de la tenencia de armas y de las licencias de armas y caza, y comparecencias mensuales en el juzgado.Rel.: www.meneame.net/m/actualidad/cae-banda-lentisco-tarragona-10-detenidos
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