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El cazador que mató a un recolector de lentisco en Tarragona está en libertad pero sin poder tener armas

El cazador que mató a un recolector de lentisco en Tarragona está en libertad pero sin poder tener armas

La investigación se ha mantenido en secreto incluso tras la detención del presunto autor, que se produjo el 29 de diciembre, según ha confirmado hoy, 12 de marzo, la policía autonómica. Al día siguiente, la magistrada del Juzgado número 6 de Tarragona acordó la libertad provisional con las siguientes medidas cautelares: privación de la tenencia de armas y de las licencias de armas y caza, y comparecencias mensuales en el juzgado.Rel.: www.meneame.net/m/actualidad/cae-banda-lentisco-tarragona-10-detenidos

| etiquetas: cazador , muerte , recolector , lentisco
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7 comentarios
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estemenda #7 estemenda
#6 Diez detenidos por extraer mil toneladas de lentisco en Tarragona y obtener 32 millones
¿A 32 euros el kilo pagan el lentisco? o_o
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estemenda #1 estemenda
¿Para qué cojones se recolecta lentisco? :-S
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#2 Albarkas
#1 Para temas ornamentales. En Países Bajos parece que lo pagan bien.
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estemenda #3 estemenda
#2 Madre de dios, qué mierdas crecerá en Holanda aparte de tulipanes xD
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#4 Albarkas
#3 Allí hay mucha plantación de flores para venta.
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Moixa #5 Moixa
#1 mira las coronas de muertos
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