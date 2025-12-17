CATS reclama políticas basadas en derechos humanos y la despenalización del trabajo sexual

El colectivo de apoyo a las trabajadoras sexuales advierte que la leyes abolicionistas fracasan y dejan a las mujeres expuestas. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, la Asociación CATS –Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo– ha celebrado esta mañana una rueda de prensa en su sede de Murcia, en la que su presidenta, Fuensanta Gual, y miembros de la organización denunciaron las violencias estructurales que sufren las trabajadoras sexuales y reclamaron un cambio urgente en las políticas.