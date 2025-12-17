edición general
CATS reclama políticas basadas en derechos humanos y la despenalización del trabajo sexual

CATS reclama políticas basadas en derechos humanos y la despenalización del trabajo sexual

El colectivo de apoyo a las trabajadoras sexuales advierte que la leyes abolicionistas fracasan y dejan a las mujeres expuestas. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, la Asociación CATS –Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo– ha celebrado esta mañana una rueda de prensa en su sede de Murcia, en la que su presidenta, Fuensanta Gual, y miembros de la organización denunciaron las violencias estructurales que sufren las trabajadoras sexuales y reclamaron un cambio urgente en las políticas.

4 comentarios
#1 anamabel
Titular que no va a compartir por twitter ninguna ministra ni ex-ministra de Igualdad
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 ¿Y no poder hablar de su libro? ¿Tamoslocos?
#3 Almirantecaraculo
#0 siempre comprometido con la prostitución pero nunca con debatir.
La prostitución ya es de facto legal.
Puedes contratar un majase o tomarte un whisky muy caro.
El asunto es donde ponemos el límite cuando se paga por el sexo.
Dónde lo pone #0?
Cuando es una violación o un incumplimiento de contrato del trabajador?
El buenismo liberal quizá no deja ver los problemas que trae la prostitución.
#4 IngridPared
#3 Una violación es una violación aquí, en Lima y en la China comunista.
