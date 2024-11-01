Catherine O’Hara muere a los 71 años

Catherine O’Hara, reconocida actriz canadiense con una carrera de más de cinco décadas en cine y televisión, ha fallecido a los 71 años. Fue una figura clave de la comedia norteamericana, consolidándose como una actriz de culto dentro de la comedia y la sátira. En el cine, participó en títulos emblemáticos como After Hours, Beetlejuice o Home Alone.