Catherine O’Hara muere a los 71 años

Catherine O’Hara, reconocida actriz canadiense con una carrera de más de cinco décadas en cine y televisión, ha fallecido a los 71 años. Fue una figura clave de la comedia norteamericana, consolidándose como una actriz de culto dentro de la comedia y la sátira. En el cine, participó en títulos emblemáticos como After Hours, Beetlejuice o Home Alone.
Moira Rose en Schitt’s Creek
Y en The studio…
Delia Deetz en Beetlejuice