edición general
62 meneos
847 clics
Catherine O’Hara muere a los 71 años

Catherine O’Hara muere a los 71 años

Catherine O’Hara, reconocida actriz canadiense con una carrera de más de cinco décadas en cine y televisión, ha fallecido a los 71 años. Fue una figura clave de la comedia norteamericana, consolidándose como una actriz de culto dentro de la comedia y la sátira. En el cine, participó en títulos emblemáticos como After Hours, Beetlejuice o Home Alone.

| etiquetas: catherine o’hara , after hours , beetlejuice , home alone
45 17 1 K 389 actualidad
14 comentarios
45 17 1 K 389 actualidad
Comentarios destacados:      
Kyoko #9 Kyoko
#1 La voz de Sally en Pesadilla antes de Navidad
youtu.be/nCd0D5Fv9SE?si=ZF6jI504PFvRXiY_

Moira Rose en Schitt’s Creek
youtu.be/7TMrciKhhkk?si=LHin4k1wR0SgXah3

Y en The studio…
youtube.com/shorts/tFMvhOJsS0o?si=koVl-EyUu-rPhRo4

Descanse en paz…
0 K 10
#2 baronluigi
¡ Kevin!

DEP.
5 K 54
ronko #4 ronko
Hace unos años murió el padre, los Macallister están huérfanos solos en casa ...
4 K 53
#5 jamon_de_jaboogie
Gran actriz, no tan buena madre.
2 K 28
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#5 si, pero vaya Milf en su momento, bro.
1 K 20
xabi_sides #8 xabi_sides
Justo la vi hace nada haciendo un papel increíble en The Studio (serie que recomiendo fuertemente).

Qué penita, descanse en paz, reina.
2 K 23
#11 baronluigi *
#10 En la wikipedia inglesa pone " brief illness"... ¿ Cancer?
0 K 13
obmultimedia #12 obmultimedia
Esta duele de verdad, DEP, joder estoy llorando. :'(
0 K 10
sxentinel #13 sxentinel
Requiescat.
0 K 10
ElRespeto #3 ElRespeto
Alguien sabe qué ha pasau?
0 K 10
#7 Carapedo
#3 Que se ha muerto.
1 K 13
c0re #10 c0re
#3 infarto, según la wikipedia.
0 K 9
#14 iworkwithyou
Era un pibón
www.youtube.com/watch?v=Wl1kjzh4ZBA
Delia Deetz en Beetlejuice
0 K 8

menéame