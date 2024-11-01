Catalunya lanza el primer servicio especializado contra la violencia machista digital

La extensión de la vida social al espacio virtual ha abierto también la puerta a nuevas formas de violencia contra las mujeres. El acoso en redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el control a través de dispositivos tecnológicos son algunas de las expresiones de un fenómeno que crece paralelamente a la digitalización de la sociedad. Para combatir esta lacra social, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha decidido crear el Servicio de Intervención Especializada en Violencias Machistas Digitales, SIE Digital, la primera