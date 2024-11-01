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Catalunya lanza el primer servicio especializado contra la violencia machista digital

Catalunya lanza el primer servicio especializado contra la violencia machista digital

La extensión de la vida social al espacio virtual ha abierto también la puerta a nuevas formas de violencia contra las mujeres. El acoso en redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el control a través de dispositivos tecnológicos son algunas de las expresiones de un fenómeno que crece paralelamente a la digitalización de la sociedad. Para combatir esta lacra social, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha decidido crear el Servicio de Intervención Especializada en Violencias Machistas Digitales, SIE Digital, la primera

| etiquetas: catalunya , violencia machista
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8 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
FunFrock #3 FunFrock
Chiringuitooooooooo
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Autarca #1 Autarca
Ya, y si los afectados son hombres, incluso menores ¿Les da igual?

Guerra de sexos para crear polémicas innecesarias, no hay ningún otro objetivo aqui
5 K 54
Blargh #5 Blargh
#1 lo dices por tu comentario no? Es la única polémica innecesaria que veo...
1 K -5
Autarca #7 Autarca
#5 pues no tienes ojos

En serio te parece bien la discriminación por sexo???
1 K 22
masde120 #6 masde120
#1 EL objetivo es repartirse muchos millones que tienen asignados y ya no saben ni en que gastar. Lo mejor es hacerlo asi, con algo digital, etéreo, que puedas asignar recursos que no se saben a que ni quienes van.
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makinavaja #2 makinavaja *
El acoso en redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el control a través de dispositivos tecnológicos también lo realizan las mujeres sobre los hombres.... que las mujeres también pueden ser muy celosas, posesivas y obsesivas...
2 K 38
Mltfrtk #8 Mltfrtk *
Maravilloso servicio, hay que combatir y erradicar la violencia machista en las redes sociales :hug:
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Discriminació
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menéame