Cataluña ofrece subir el sueldo a los docentes tras la huelga del 11 de febrero

La Consejería de Educación, que dirige Esther Niubó, ha propuesto una subida del complemento específico de los docentes del 15% hasta 2029, que se traduce en un incremento de 1.480,36 euros en Primaria y de 1.513,68 euros en la ESO en la nómina de 2029 con respecto a la actual. Con ello, el Govern da respuesta a una de las demandas del colectivo que motivaron el paro de la semana pasada. No era la única, los profesores reclamaban además más recursos para gestionar mejor la diversidad en las aulas y reducir las actuales ratios.
Las otras cosas que pedían, como la eliminiación total de la burocracia que les lleva a perder más tiempo rellenando papeles que preparando las clases, ya para otro día, que los del PSC tienen a mucha gente en el departamento y tiene que parecer que hacen algo, aunque eso perjudique a los maestros y al alumnado.