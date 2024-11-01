edición general
Cataluña ofrece subir el sueldo a los docentes tras la huelga del 11 de febrero

Cataluña ofrece subir el sueldo a los docentes tras la huelga del 11 de febrero

La Consejería de Educación, que dirige Esther Niubó, ha propuesto una subida del complemento específico de los docentes del 15% hasta 2029, que se traduce en un incremento de 1.480,36 euros en Primaria y de 1.513,68 euros en la ESO en la nómina de 2029 con respecto a la actual. Con ello, el Govern da respuesta a una de las demandas del colectivo que motivaron el paro de la semana pasada. No era la única, los profesores reclamaban además más recursos para gestionar mejor la diversidad en las aulas y reducir las actuales ratios.

#1 doyou
Los que dicen que las huelgas no sirven son los que tienen miedo de las huelgas, porque saben que sirven.
#2 candonga1
#1 Ya, pero a los maestros les concede 1480 euros después de una huelga... a los mossos 4000 euros, sin huelga ni nada.
#4 Robus
#2 Lo que es flipante es que los maestros de Catalunya fueran los que cobrasen menos de todo el estado español, cuando los costes de aquí son mucho más altos que en otros lugares.
#5 Robus
#1 De todas formas les han dado dos duros y para el 29 cuando ya no gobiernen ellos, que ya se verá.

Las otras cosas que pedían, como la eliminiación total de la burocracia que les lleva a perder más tiempo rellenando papeles que preparando las clases, ya para otro día, que los del PSC tienen a mucha gente en el departamento y tiene que parecer que hacen algo, aunque eso perjudique a los maestros y al alumnado.
#3 angelitoMagno
¿Ha habido una huelga en Cataluña? ¿Pero como va a ser eso, si allí gobierna el PSC y a mi me han dicho que al PSC no le hacen huelgas? :-O
