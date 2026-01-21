·
Cataluña afronta una mañana de miércoles sin trenes de Rodalies: 400.000 usuarios sin alternativas
El accidente mortal de Gelida provoca un parón en el servicio para revisar si la red cumple las garantías de seguridad
#1
elsnons
Los usuarios pensaban que sería la línea de costa Barcelona-Mataro-Calella por el temporal de Mar y no todo el conjunto de Rodalies . Mucha gente se verá perjudicada
