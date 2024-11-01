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Castilla y León deja sin sanción al Ayuntamiento de Salamanca por dejar torear a un menor de 15 años al expirar los plazos

Castilla y León deja sin sanción al Ayuntamiento de Salamanca por dejar torear a un menor de 15 años al expirar los plazos

La Junta de Castilla y León no sancionará ni a la Escuela Taurina de Salamanca ni al Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca) que permitieron torear a un menor de 15 años en el Bolsín Taurino de marzo de 2024. El menor tenía 14 años en el momento del certamen, y el propio Ayuntamiento reconoció este “error administrativo” en agosto de 2024 en un escrito oficial.

| etiquetas: toros , castilla , león , plazos , jueces
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12 comentarios
18 4 0 K 122 actualidad
#1 pandasucks
Para sorpresa de... nadie.
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josde #4 josde
Por eso han votado como siempre al PP y Vox en mayoria en Salamanca
1 K 32
TipejoGuti #2 TipejoGuti
Sí el hostiazo que le diesen al funcionarique hace estás cosas fuese proporcional al daño que causan, la administración estaría más limpita y habría menos altos cargos basura...
2 K 26
jonolulu #3 jonolulu
#2 Para eso habría que inventarse un delito: la prevaricación.... OH WAIT!
1 K 28
TipejoGuti #8 TipejoGuti *
#3 Sigan, sigan que no pasa nada.
Para prevaricar hay que demostrar dolo o falta de capacidad.
No lo logras ni con los inútiles de los jueces españoles que no conocen la propia ley que aplican pero los ves en miles de actos pagados por los denunciados.

La coartada, en 90% de las veces es el funcionamiento anormal del servicio por exceso de carga de trabajo. Algo que permite al acusado librarse de la pena o sancion vía garantías procesales y al funcionario librarse de las consecuencias de sus actos.

Te lo dice uno que trabaja en una denuncia a Europa con más de 30 jueces implicados y subiendo....
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#9 CuiProdestHocBellum
#8 Atado... Y bien atado.
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#5 CuiProdestHocBellum *
#2 Se quedaban sin funcionarios afines y votontos en dos dias...
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sat #7 sat
Vaya casualidad oiga! Deja tu de pagar una multa o un impuesto y a ver si prescribe también.
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#6 harverto
El siglo XXI... aC
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aupaatu #12 aupaatu *
Con conceptos como Patria cuando defienden el concepto geografico, bandera cuando defienden la de las monarquias en el siglo XXI ,tradiciones cuando defienden la tortura y muerte de animales con su caza y los toros, libertad,cuando defienden y apoyan a los genocidas ,asesinos y represores del mundo blanco y discriminan por sexo raza ,ideologia y estatus social .
Bueno que aclaren cual es programa politico aparte de enmierddarlo todo con su nacionalcatolicismo populista.
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Bonzaitrax #10 Bonzaitrax
Más toreros y menos bomberos.
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josde #11 josde
#10 No importa ya están los mismos y ahora sera peor, con la bajada de pantalones que se tiene que hacer el Muñeco.
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menéame