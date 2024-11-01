Castilla y León deja sin sanción al Ayuntamiento de Salamanca por dejar torear a un menor de 15 años al expirar los plazos

La Junta de Castilla y León no sancionará ni a la Escuela Taurina de Salamanca ni al Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca) que permitieron torear a un menor de 15 años en el Bolsín Taurino de marzo de 2024. El menor tenía 14 años en el momento del certamen, y el propio Ayuntamiento reconoció este “error administrativo” en agosto de 2024 en un escrito oficial.
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Para prevaricar hay que demostrar dolo o falta de capacidad.
No lo logras ni con los inútiles de los jueces españoles que no conocen la propia ley que aplican pero los ves en miles de actos pagados por los denunciados.
La coartada, en 90% de las veces es el funcionamiento anormal del servicio por exceso de carga de trabajo. Algo que permite al acusado librarse de la pena o sancion vía garantías procesales y al funcionario librarse de las consecuencias de sus actos.
Te lo dice uno que trabaja en una denuncia a Europa con más de 30 jueces implicados y subiendo....
Bueno que aclaren cual es programa politico aparte de enmierddarlo todo con su nacionalcatolicismo populista.