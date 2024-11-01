edición general
5 meneos
11 clics
Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo

Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, agota la legislatura marcada por el primer pacto de gobierno autonómico entre PP y Vox

| etiquetas: elecciones autonómicas , pp , vox , castilla y león
4 1 0 K 61 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
Andreham #1 Andreham
Y qué, han expulsado a todos los inmigrantes? Trabaja y tiene casa barata todos los leoneses? Han salvado millones quitando "elles" y cartelitos morados? Han bajado los impuestos a los obreros? Están protegiendo la tierra por ejemplo evitando incendios?
1 K 17

menéame