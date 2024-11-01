·
Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo
El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, agota la legislatura marcada por el primer pacto de gobierno autonómico entre PP y Vox
etiquetas
elecciones autonómicas
pp
vox
castilla y león
actualidad
actualidad
#1
Andreham
Y qué, han expulsado a todos los inmigrantes? Trabaja y tiene casa barata todos los leoneses? Han salvado millones quitando "elles" y cartelitos morados? Han bajado los impuestos a los obreros? Están protegiendo la tierra por ejemplo evitando incendios?
