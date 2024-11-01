Caster Semenya etiqueta el test de verificación de sexo del COI como algo irrespetuoso hacia las mujeres [ENG]

Caster Semenya, doble ganadora de los 800 metros en las Olimpiadas, critica que la medida impuesta por el COI para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 es algo "irrespetuoso hacia las mujeres". El COI empleó el test cromosómico desde 1968 hasta 1996 cuando lo abandonó por presiones de la comunidad científica. Semenya recuerda que aquel test fue un fiasco y que es por eso que se eliminó. Semenya es un símbolo de las mujeres hiperandrogénicas, ganó sus medallas primero sobre la pista y luego en el juzgado.
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Una persona sin cromosoma Y puede producir hormonas masculinas (andrógenos como la testosterona).
Aunque el cromosoma Y contiene el gen SRY, responsable de iniciar el desarrollo testicular, existen condiciones genéticas y situaciones fisiológicas en las que una persona con cromosomas XX (genéticamente mujer) produce andrógenos en niveles superiores a los típicos femeninos.
Aquí se detallan las… » ver todo el comentario
El problema son los hombres que compiten con mujeres
Toda mujer puede competir si quiere.