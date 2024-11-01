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Caster Semenya etiqueta el test de verificación de sexo del COI como algo irrespetuoso hacia las mujeres [ENG]

Caster Semenya etiqueta el test de verificación de sexo del COI como algo irrespetuoso hacia las mujeres [ENG]

Caster Semenya, doble ganadora de los 800 metros en las Olimpiadas, critica que la medida impuesta por el COI para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 es algo "irrespetuoso hacia las mujeres". El COI empleó el test cromosómico desde 1968 hasta 1996 cuando lo abandonó por presiones de la comunidad científica. Semenya recuerda que aquel test fue un fiasco y que es por eso que se eliminó. Semenya es un símbolo de las mujeres hiperandrogénicas, ganó sus medallas primero sobre la pista y luego en el juzgado.

| etiquetas: semenya , olimpiadas , coi
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10 comentarios
6 2 0 K 67 ocio
#5 diablos_maiq
Es que ese apellido (Semen-ya) es un poco sospechoso
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Pero el problema lo tienen las mujeres, porque el desarrollo muscular es mayor con el que tienen mayores niveles de testosterona... en cambio, no hay problema el nivel de testosterona de mujeres con ese desorden hormonal, o los que se hayan hormonado para cambiar de sexo, no van a tener ventajas por ello, si compitieran en la categoría masculina.
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#8 Oliram
#3 Bueno he dicho algo incorrecto. Hay personas sin cromosomas Y que producen hormonas masculinas:
Una persona sin cromosoma Y puede producir hormonas masculinas (andrógenos como la testosterona).
Aunque el cromosoma Y contiene el gen SRY, responsable de iniciar el desarrollo testicular, existen condiciones genéticas y situaciones fisiológicas en las que una persona con cromosomas XX (genéticamente mujer) produce andrógenos en niveles superiores a los típicos femeninos.
Aquí se detallan las…   » ver todo el comentario
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Enero2025 #1 Enero2025
Me parece bien mientras se haga también a los hombres
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#2 guillersk
#1 el hombre compite con hombres

El problema son los hombres que compiten con mujeres
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Ésta no es alguien que ha cambiado de sexo.
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Enero2025 #7 Enero2025
#2 #3 #4 si se la hacemos a todos nadie puede quejarse…
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zentropia #10 zentropia
#2 la categoria "masculina" es una categoria abierta.
Toda mujer puede competir si quiere.
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#3 Oliram *
#1 Y para que quieres hacerselo a los hombres?. Por mí que las competiciones tengan categorías masculina y femenina me parece absurdo. Puedes tener una competición libre, o open o llámale como quieras en la que puede competir quien quiera. Y luego tener otra categoría para personas sin cromosoma Y. Las personas que quieran competir en dicha categoría deben demostrar su condición. Ya sé que hay casos complejos y personas con más de 2 cromosomas, pero en general tener un cromosoma Y te da ventajas físicas sobre el que no lo tiene, aparte de la apriencia física o el aparato reproductor que tengas. Si no tienes cromosoma Y es dificil que produzcas hormonas masculinas que te den ventaja física sobre el que no lo tiene
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#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Es irrelevante. La de hombres sería la categoría absoluta, es la categoría de hombres porque las mujeres al no poder competir, por cuestiones fisiológicas, se separan en una categoría propia. Pero sin separarse no habría categoría de hombres, solo habría una categoría y que se clasifique el que pueda compitiendo.
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menéame