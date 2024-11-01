Caso Asjubi40: Bruselas inicia una investigación sobre el recorte de pensión en largas carreras

Pedirá explicaciones al Gobierno español e informes a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo. Tras el paso histórico dado por la asociación de pensionistas Asjubi40 (@asjubi40), que el 24 de septiembre logró que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo mantuviera abierta su reclamación contra España (Petición n.º 0424/2025), la Eurocámara ya ha iniciado los trámites para enjuiciar los recortes de pensión perpetuos, que sufren los jubilados anticipados con largas carreras de cotización.