Caso Asjubi40: Bruselas inicia una investigación sobre el recorte de pensión en largas carreras

Pedirá explicaciones al Gobierno español e informes a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo. Tras el paso histórico dado por la asociación de pensionistas Asjubi40 (@asjubi40), que el 24 de septiembre logró que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo mantuviera abierta su reclamación contra España (Petición n.º 0424/2025), la Eurocámara ya ha iniciado los trámites para enjuiciar los recortes de pensión perpetuos, que sufren los jubilados anticipados con largas carreras de cotización.
Lo que suele suceder es que ante un despido en edades provectas te convenga más la jubilación anticipada que el despido, pero es algo que decides tú, nunca la empresa ni el Estado.
Clases pasivas con 35 años cotizados y a los 61 se jubilan con el 100% , por no hablar de políticos etc que con 8 años les vale mas.
Son cosas que habría que discutir y darle solución si o si.
Aunque considerando que toda la Red del AVE construida en España cuesta lo mismo que seis meses de pensiones, veo la cosa jodida.
Y todavía hay quien defiende que ser funcionario es una tortura.
A mi también me parece injusto que no se tenga en cuenta todo el historial laboral en el momento de la jubilación, y considerando el IPC, pero es una cuestión que sufren tanto prejubilados como el resto. No entiendo por qué deban hacerse distingos entre ellos.
#2 piden que igual que en clases pasivas y otras clases si alguien con mas de 40 años se jubila anticipadamente no le afecten los coeficiente reductores,
Hay casos de gente con 44 años cotizados que le echaron por ere y se jubilaron con 62 o 63 y tienen una penalización de mas del 12%
Aquí se habla de otra cosa. Aceptaron las condiciones de la prejubilación, dejaron de trabajar y de cotizar, y ahora han descubierto que no les salen las cuentas.
Como bien dices una persona que se jubilara con 65 años y con muchos menos años de cotización no se le penaliza.