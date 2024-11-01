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La casi imposible «muerte accidental» de un GEO con su propia pistola en Guadalajara

La casi imposible «muerte accidental» de un GEO con su propia pistola en Guadalajara

La información sobre la «muerte accidental» del inspector de Policía Nacional Luis A. P., ex miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO), no responde a la más mínima lógica. Para que un ex-GEO se dispare en la femoral al sentarse en su coche tendría que haber cometido no uno, sino cuatro errores de seguridad básica simultáneamente: llevar el arma sin funda, cargada, sin seguro y con el dedo dentro del guardamonte.

| etiquetas: geo , policia nacional , muerte , pistola , negligencia
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Kantinero #8 Kantinero
El muerto nos ha mentido
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#13 IngridPared
Que se suicidara disparándose en el fémur sería bastante raro, pero que algiuen lo matara disparándole en el fémur también.
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ochoceros #11 ochoceros
#6 Desangrarse por la femoral depende del tamaño de la herida y del ritmo cardíaco. Con un agujero de bala y los nervios del momento (>100/120 ppm) uno se exanguina hasta perder la conciencia en < 15/20 segundos, con el susto no te da tiempo ni a quitarte el cinturón y esa arteria tiene tal diámetro en un adulto que metiendo un dedo en el agujero de la bala tampoco vas a poder taparla.

Estaría bien un análisis de pólvora en la zona para ver a la distancia que se disparó y descartar entre suicidio/asesinato.
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Fernando_x #1 Fernando_x
Que no quieren decir que se suicidó, claramente.
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#5 mensliber
#1 la cosa es que suicidarse de un tiro en el fémur tampoco es que sea lo más normal. Si quieres acabar con tu vida hay otras formas que duelen menos.
4 K 59
comunerodecastilla #9 comunerodecastilla
#5 Y agónico, no me quiero imaginar el sentir como te vacías, literalmente. {0x1f629} Aquí el polonio va caro. {0x1f612}
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strike5000 #14 strike5000
#5 Tendría sentido si quisieras hacer pasar un suicidio como un accidente, que es lo que están diciendo que pasó. Pero efectivamente para alguien con esa experiencia en armas es prácticamente imposible hacerlo sin querer.
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makinavaja #15 makinavaja
#5 SI... como mínimo es raro...
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#7 Cuchifrito
#6 Tampoco creo que sea tan descabellado que entrará en shock o incluso perdiera la consciencia antes de darle tiempo a reaccionar
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#3 Cuchifrito
Con que esté cargada y sin seguro (o que el seguro esté estropeado) ¿No se puede haber enganchado el gatillo con algún pliegue al sentarse?
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Yonny #6 Yonny *
#3 En el mismo artículo se explica, que eso es bastante dificil de que suceda, pero si sucediese, el GEO sabría, porque así están entrenados, que debía hacerse un torniquete o parar la hemorragia, porque moriría rápido. Y ni lo intentó.
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Yonny #2 Yonny *
En el artículo se insinúa que puso haber sido un suicidio... se me hace raro que alguien se suicide con un disparo en la femoral habiendo métodos más rápidos y menos dolorosos. No entiendo.
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Karmarada #12 Karmarada
#2 Yo no entiendo eso dice "En el argot policial y forense, la calificación inicial de «disparo accidental» en casos de un único agente fallecido a solas con su arma suele emplearse como protocolo de cortesía y protección a la familia mientras se esclarecen las circunstancias reales, que a menudo apuntan a un acto voluntario, propio o de terceros. Pero lo cierto es que la versión oficial probablemente sea falsa."
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Nube_Gris #10 Nube_Gris
Parece un asesinato de la mafia para no dejar cabos sueltos.

Y tenemos a un partido político en España que funciona como un grupo mafioso, pero no investiguemos, no sea que de verdad saquemos todos sus trapos sucios y la gente siga votándoles porque la alternativa es el comunismo. :palm:
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#4 fralbin
O simplemente a manipulado mal el arma, cargada, sin seguro, con el dedo en el gatillo, si siempre llevas un arma al final la probabilidad te encuentra, y si se dispara contra el suelo o no causa daños, tampoco es noticia.
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menéame