La casi imposible «muerte accidental» de un GEO con su propia pistola en Guadalajara

La información sobre la «muerte accidental» del inspector de Policía Nacional Luis A. P., ex miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO), no responde a la más mínima lógica. Para que un ex-GEO se dispare en la femoral al sentarse en su coche tendría que haber cometido no uno, sino cuatro errores de seguridad básica simultáneamente: llevar el arma sin funda, cargada, sin seguro y con el dedo dentro del guardamonte.