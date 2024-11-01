·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
14
clics
Casi un centenar de afectados por el accidente de Adamuz se agrupan para canalizar ayuda y acciones
Familiares de fallecidos y personas heridas de diversa consideración se están coordinando a través de un grupo de Whatsapp
|
etiquetas
:
adamuz
11
3
0
K
115
actualidad
14 comentarios
11
3
0
K
115
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
Thornton
#9
Pero sigue viendo las cosas con ideología
Oye, que has sido tú el que has empezado diciendo
llevan una semana intentnado buscar como echarle la culpa al PP
. ¿Y ahora te quejas de ideologías?
1
K
30
#8
mcfgdbbn3
#7
:
Culpa de haber ingorado e insultado a la gente que se quejaba de las vibraciones
Eso es materia de los técnicos de ADIF.
Culpa de haber estado dedicandose más a tuiter que a su trabajo.
En su tiempo libre puede hacer lo que le plazca, y su trabajo como ministro implica una actividad de comunicación pública.
Culpa de ser el RESPONSABLE POLITICO del ministerio..
¿Y? Como responsable tiene que liderar la investigación.
Culpa de mentir en sus entrevistas
¿Mentir o…
» ver todo el comentario
1
K
24
#10
Febrero2034
*
#8
¿Adif pertenece a quien?
En su tiempo libre ¿a las 12 del medio dia? a la 13h? si de media esta entre 4 o 5h en tuiter en jornada laboral!
El responsable politico cobra para ser responsable, si bajo tu responsabilidad se matan 46 personas, y te has tirado 2 años insultando a quien te decia q la cosa esta mal .
Mira que si, que la culpa es de Rajoy, paso.
2
K
26
#11
mcfgdbbn3
#10
:
Mira que si, que la culpa es de Rajoy, paso.
¿He planteado eso en algún momento? Si me vas a criticar en base a argumentos que no he dicho, puedes dar por cerrada la conversación.
Y lo vuelvo a decir: Óscar Puente tendrá su jornada, si la cumple, lo que haga el resto del tiempo es indiferente.
Y las vibraciones que "valen" son las que dan los aparatos de medida.
0
K
12
#5
PaulDurden
Leí que se van a manifestar en Torre Pacheco.
0
K
11
#1
Juanjolo
*
PSOE y las manifas?? Aquí no organizáis grupillos de charos para quejarse de esta tragedia??
#oscarpuentedimision
8
K
7
#2
Febrero2034
#1
Llevan una semana intentnado buscar como echarle la culpa al PP. Ya tienen su primera portada.
Encima estarán contentos como han gestionado las cosas, cuando llevan años insultando a lso q se quejaban
5
K
46
#4
mcfgdbbn3
*
#2
: Llevan intentando buscar... la causa del accidente.
Pero a algunos parece que os molesta que la conclusión no sea "culpa de Óscar Puente", yo no digo que sea perfecto*, pero tiene la culpa solo de lo que tiene la culpa.
Cualquiera diría que os da igual la causa del accidente para evitar que se repita, y os preocupa más que dimita el ministro, es más, si dimitiera el gobierno y convocara elecciones anticipadas, me temo que la conclusión del informe quedaría en el olvido porque ya…
» ver todo el comentario
3
K
53
#7
Febrero2034
#4
Culpa de haber ingorado e insultado a la gente que se quejaba de las vibraciones
Culpa de haber estado dedicandose más a tuiter que a su trabajo.
Culpa de ser el RESPONSABLE POLITICO del ministerio..
Culpa de mentir en sus entrevistas
Culpa de haber aumentado el transito de trenes sin aumentar el mantenimiento
Las conclusiones del accidente no hacen falta que este el ministrio. Pero muchos parece que preferis ocultar la responsabilidad de un gobierno que tiene casos decorrupción en ese mismo ministerio pq ahora no toca. Hay q dar la matraca con otras cosas.
4
K
14
#14
Kantinero
#7
A muchos mierdas les interesa más el ministro y perjudicare electoralmente al gobierno que los muertos o las vías, pero es lo que tienen los mierdas que son legión porque tienen a sus mierdamedios manipulando
0
K
12
#6
Thornton
#2
¿Cree el ladrón que todos son de su condición?
El PP suele echar balones fuera y culpar al Gobierno. Lo hizo con la pandemia (Pablo Iglesisa era el responsable de las residencias), con la DANA (la culap era de la Aemet y de la Confederación), con los incendios....
2
K
41
#9
Febrero2034
#6
Es normal que pienses que PP-PSOE, la cosa es que eres TU o YO los q vamos en esos trenes, en las carreteras y los q si se van a matar, ni el PP ni el PSOE les va a importar una puta mierda tu muerte. La usarán con fines políticos.
Pero sigue viendo las cosas con ideología, sigamos aceptando que todo esta bien si las competencia "son de los nuestros" y todo va mal "si son de los otros".
0
K
7
#13
Kantinero
*
#6
El PP culpa al gobierno por existir, es lo que ocurre cuando no tienes propuestas políticas, o acaso se le conoce malguna propuesta política al PP?
1
K
32
#3
mis_cojones_en_bata
#1
hay grupos de subnormales gritando muy fuerte.
0
K
15
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
