Casi 9.000 personas murieron en las listas de espera de la dependencia de enero a marzo

De los 8.996 fallecidos en estos tres meses, 4.628 lo hicieron esperando ser valorados y 4.368 a recibir su prestación. Casi 9.000 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en el primer trimestre de 2026, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera en hasta 271.556 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses (plazo establecido por la ley) como hace el Ministerio de Derechos Sociales, que la fija en 152.249 personas.