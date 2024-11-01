·
3

10
clics
Casi 300 personas murieron en España por las bajas temperaturas durante los 8 primeros días de enero, según el MoMo
Los datos del sistema MoMo alertan de un repunte temprano de muertes asociadas al frío en enero, con un inicio de año que rompe el patrón habitual
cambio climatico
,
españa
,
frio
36
actualidad
#1
Vamohacalmano
Van a hacer un ministerio del calorcico para quitar esta lacra. 12700 millones de euros en cerillas, solucionao.
0
K
7
