Las casas se encarecen en España más del doble que en Europa
Los precios crecieron en el segundo trimestre un 12,8% respecto al mismo momento de 2024, mientras la media comunitaria lo hizo un 5,4%, según Eurostat
2 comentarios
#2
Dragstat
De hecho, en el gráfico se ve que en Europa baja en el primer trimestre del 2025 y en España sube más. Parece que va a subir bastante más los próximos años a no ser que llegue una crisis.
1
K
39
#1
doppel
los precios suben como un cohete
0
K
20
