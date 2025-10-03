edición general
Las casas se encarecen en España más del doble que en Europa

Los precios crecieron en el segundo trimestre un 12,8% respecto al mismo momento de 2024, mientras la media comunitaria lo hizo un 5,4%, según Eurostat

Dragstat #2 Dragstat
De hecho, en el gráfico se ve que en Europa baja en el primer trimestre del 2025 y en España sube más. Parece que va a subir bastante más los próximos años a no ser que llegue una crisis.
#1 doppel
los precios suben como un cohete
