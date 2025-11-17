edición general
Casa Maná, el primer hogar en España para jóvenes con conducta suicida

Casa Maná, el primer hogar en España para jóvenes con conducta suicida

Será el primer hogar en España para jóvenes, de entre 18 y 30 años, con conducta suicida o que hayan tenido un intento de suicidio. Podrá acoger de 18 a 20 personas. Hay familias que están muy asustadas cuando un joven o un adolescente tiene un intento de suicidio, pasa por hospital y le mandan a casa. Los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán acudir como si fuera un centro de día. Acrescere puede llegar a becar a un joven “en situación compleja" hasta un 80%, por lo que el coste diario sería unos 18 euros. (Accesible en modo Lectura).

Torrezzno #5 Torrezzno *
Joder los Mana no eran tan malos

youtu.be/teprNzF6J1I
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
No es por nada, pero lo del pozo no me parece una buena idea...
0 K 14
#1 Pitchford
No supondrá mucho, dada su escasa capacidad, pero si el modelo se extiende a otras provincias puede contribuir a evitar muchos suicidios, que se cuentan por cientos al año en esa franja de edad.
0 K 13
#4 Archaic_Abattoir
Privatización de los servicios públicos de salud mental, de manual.
0 K 8
#6 Pitchford
#4 Bueno, muchas "soluciones" innovadoras suelen empezar en plan privado y con el tiempo, si se ve que son efectivas, hacerse públicas.
0 K 13

