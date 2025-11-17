Casa Maná, el primer hogar en España para jóvenes con conducta suicida

Será el primer hogar en España para jóvenes, de entre 18 y 30 años, con conducta suicida o que hayan tenido un intento de suicidio. Podrá acoger de 18 a 20 personas. Hay familias que están muy asustadas cuando un joven o un adolescente tiene un intento de suicidio, pasa por hospital y le mandan a casa. Los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán acudir como si fuera un centro de día. Acrescere puede llegar a becar a un joven “en situación compleja" hasta un 80%, por lo que el coste diario sería unos 18 euros. (Accesible en modo Lectura).
