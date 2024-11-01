edición general
La Casa del Futuro de Monsanto: un sueño plástico del mañana en fotos [ENG]

Inaugurada en Tomorrowland en 1957, la Casa del Futuro de Monsanto presentaba una visión optimista de cómo los plásticos y la innovación industrial podían redefinir el hogar estadounidense. Elegante, elevada e inconfundiblemente moderna, funcionaba tanto como escaparate tecnológico como declaración de la confianza de la posguerra en el progreso. La Casa del Futuro fue creada gracias a la colaboración entre Disneyland, Monsanto y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Monsanto, otra Evil Corp. de libro.
elTieso #3 elTieso
Viniendo de Monsanto seguramente era un panteón.
#1 mcfgdbbn3 *
Monsanto. {0x1f480}

Como prueba de concepto es interesante, pero no lo veo muy escalable en comparación a los bloques de pisos actuales.
