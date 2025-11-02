Carta abierta: Invisibilizada Huelga Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS)

Desde el pasado 30 de octubre y continuando los días 31 de octubre, 3 y 4 de noviembre, estamos llevando a cabo una huelga nacional que paraliza una parte esencial de la Sanidad española, con seguimientos que alcanzan entre el 80% y 90%.La inacción mediática oculta que la huelga está provocando la suspensión y retraso de miles de pruebas diagnósticas y sanitarias (laboratorio, imagen, radioterapia, anatomía patológica, etc.), afectando a la salud pública y el diagnóstico de miles de pacientes.