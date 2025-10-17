edición general
9 meneos
24 clics
Carmen Calvo se suma a Irene Montero y cuestiona la reforma de la Constitución que propone el Gobierno sobre el aborto

Carmen Calvo se suma a Irene Montero y cuestiona la reforma de la Constitución que propone el Gobierno sobre el aborto

La exvicepresidenta Carmen Calvo se aparta así de la línea seguida por el Consejo de Ministros, que el martes aprobó su propuesta de reforma de la Constitución para incluir el aborto en el artículo 43, referido a los "derechos de la salud". Pero ha considerado que la mejor opción para proteger el aborto frente a los vaivenes políticos es incluirlo en el bloque de "derechos fundamentales" de la Constitución (que va del artículo 15 al 29), lo que implica la reforma por procedimiento agravado, con disolución de las Cortes y referéndum.

| etiquetas: carmen , calvo , irene , montero , cuestiona , reforma , constitución , aborto
8 1 0 K 102 actualidad
7 comentarios
8 1 0 K 102 actualidad
I.Casillas #4 I.Casillas
La misma Carmen Calvo que dijo que la amnistía era inconstitucional de plano

x.com/MarquesUltra/status/1718540471994114317?t=8HokWj-Nob1U4vSwZhRexg
1 K 23
cosmonauta #6 cosmonauta *
Esta no la vi venir..Muy buena. Es como dimitir, pero sin dimitir. Pedro Sánchez es el puto amo. Siempre sobrevive!
0 K 17
Andreham #2 Andreham
Aaaaaaaaaaaaaamigo, que el PSOE está haciendo una de las suyas.
1 K 12
calde #3 calde *
SORPRESA EN LAS GAUNAAAAASSSSS!!!!!

:-O

A ver si le dio algo y no lo sabe... :shit:
0 K 11
Esfingo #5 Esfingo
El procedimiento agravado es un imposible, siguiente ocurrencia.
0 K 9
#7 dclunedo
En este desgobierno, cada uno opina una cosa y luego todos votan lo que manda Pedro. Que espectáculo :popcorn: :popcorn:
0 K 6
alcama #1 alcama
Joder, Carmen Calvo ha resucitado, por Halloween {0x1f383} . Que miedo
0 K 5

menéame