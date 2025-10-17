Carmen Calvo se suma a Irene Montero y cuestiona la reforma de la Constitución que propone el Gobierno sobre el aborto

La exvicepresidenta Carmen Calvo se aparta así de la línea seguida por el Consejo de Ministros, que el martes aprobó su propuesta de reforma de la Constitución para incluir el aborto en el artículo 43, referido a los "derechos de la salud". Pero ha considerado que la mejor opción para proteger el aborto frente a los vaivenes políticos es incluirlo en el bloque de "derechos fundamentales" de la Constitución (que va del artículo 15 al 29), lo que implica la reforma por procedimiento agravado, con disolución de las Cortes y referéndum.