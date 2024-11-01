edición general
Carlos Cuerpo rechaza la petición de Podemos de cerrar las bases de Morón y Rota o de sacar a España de la OTAN

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, rechaza cerrar las bases de Rota y Morón como ha pedido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, esta mañana retando así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que demuestre su compromiso con el resucitado lema del 'No a la guerra', que ha invocado el jefe del Ejecutivo esta mañana para posicionarse contra el ataque a Irán.

actualidad
actualidad
alfre2
#4 confundes casualidad con causalidad. Justo ahora es el momento. ¿Estás al corriente de lo que sucede?
4
Fedorito
#6 De lo que no hay ninguna duda es que cierto partido populista si lo está.
0
Fedorito
Que casualidad que Podemos haga esas peticiones en estos precisos momentos, populismo nivel dios.

Por otra parte ojalá las cerrasen y España se fuese por patas de la OTAN.
5
MenéameApesta
#2 Podemos lleva diciendo eso de desde que existe...
8
Fedorito
#3 No te digo que no, pero que "casualidad" que saquen justo ahora de nuevo el tema.
0
ombresaco
#2 lo llevan diciendo mucho tiempo.

Cuando no pasa nada, es porque ahoranotoca/hayotrasprioridades... y cuando pasa algo medidapopulista/nohayquelegislarencaliente...
1
Torrezzno
Salimos de la OTAN y tenemos a Mohamed VIH en el trono en dos semanas
0
MenéameApesta
#5 Qué poco convencidos se os ve a los de viva España, una, grande y libre.
1
JackNorte
Si otro estado amenaza con usarlas sin permiso el problema no es Podemos.

relacionada: meneame.net/story/trump-usaremos-bases-militares-espana-queremos-nadie
1
okeil
¿Y fuera de la OTAN no podrían obligarnos a muchas más cosas que estando dentro?. No seamos ilusos, fuera de la OTAN no tendríamos el apoyo de nadie en caso de cualquier tipo de conflicto. Un apoyo como el de Francia o Uk, igualando posturas. Y es que si queremos un marco legal internacional no podemos permitir, y menos colaborar con lo que está haciendo Trump (Que no USA, cuidado, no ha pasado por el congreso), en colaboración con el criminal Netanyahu.
0
KaBeKa
Yo no daría mas leña al mono de trump. A los niveles que se mueve la diplomacia entre países, no puedes ir de imposición y si de posicionamientos. Ya está claro que no somos coparticipes de la guerra y además de los primeros en decirlo. Ya.
Tampoco interesa tener al puto matón crecidito y sin luces con argumentos para actuar. Al final tu tranquilidad depende de tener lejos a estos descerebrados(si, valiente no soy y para la mierda de tiempo que voy a estar aquí vivo, no quiero estar con conflictos).
La diplomacia es conseguir lo que quieres sin cabrear al contrario. Ya habrá tiempo cuando pase esto de, además de argumento por lo ocurrido se sigan reivindicando posiciones frente a pertenecer a la OTAN.
0

