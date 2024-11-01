Carlos Cuerpo rechaza la petición de Podemos de cerrar las bases de Morón y Rota o de sacar a España de la OTAN

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, rechaza cerrar las bases de Rota y Morón como ha pedido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, esta mañana retando así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que demuestre su compromiso con el resucitado lema del 'No a la guerra', que ha invocado el jefe del Ejecutivo esta mañana para posicionarse contra el ataque a Irán.
Por otra parte ojalá las cerrasen y España se fuese por patas de la OTAN.
Cuando no pasa nada, es porque ahoranotoca/hayotrasprioridades... y cuando pasa algo medidapopulista/nohayquelegislarencaliente...
relacionada: meneame.net/story/trump-usaremos-bases-militares-espana-queremos-nadie
Tampoco interesa tener al puto matón crecidito y sin luces con argumentos para actuar. Al final tu tranquilidad depende de tener lejos a estos descerebrados(si, valiente no soy y para la mierda de tiempo que voy a estar aquí vivo, no quiero estar con conflictos).
La diplomacia es conseguir lo que quieres sin cabrear al contrario. Ya habrá tiempo cuando pase esto de, además de argumento por lo ocurrido se sigan reivindicando posiciones frente a pertenecer a la OTAN.