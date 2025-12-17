edición general
Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos y Samuel Lopez se queda como entrenador.

etiquetas: tenis , alcaraz
6 comentarios
surco
Sin tener ni puta idea de que hay detrás, creo que no es una buena noticia. Cuando pasa eso es que uno de los dos no está cómodo y estando en el n1 eso significa que hay diferencias más profundas.
En fin. Que sea para bien para los 2.
Y espero que Ferrero se haya ido con un buen cheque. En su dia hizo una apuesta muy fuerte.
3 K 40
exeware
#4 por que ya lo leí antes incluso del post...esperaba que tuvieras algo de información que ahí no hay. #3 da sus motivos.
0 K 10
g3_g3
Ferrero se va a centrar en el negocio chocolatero.
0 K 13
hush
En mi opinión una mala decisión!
0 K 9
exeware
#1 asi sin desarrollar sin mas...
0 K 10
hush
#2 eso es, lee la noticia y verás qué bien se desarrolla.
0 K 9

