5
meneos
78
clics
Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos
Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos y Samuel Lopez se queda como entrenador.
|
etiquetas
:
tenis
,
alcaraz
#3
surco
*
Sin tener ni puta idea de que hay detrás, creo que no es una buena noticia. Cuando pasa eso es que uno de los dos no está cómodo y estando en el n1 eso significa que hay diferencias más profundas.
En fin. Que sea para bien para los 2.
Y espero que Ferrero se haya ido con un buen cheque. En su dia hizo una apuesta muy fuerte.
3
K
40
#5
exeware
*
#4
por que ya lo leí antes incluso del post...esperaba que tuvieras algo de información que ahí no hay.
#3
da sus motivos.
0
K
10
#6
g3_g3
Ferrero se va a centrar en el negocio chocolatero.
0
K
13
#1
hush
En mi opinión una mala decisión!
0
K
9
#2
exeware
#1
asi sin desarrollar sin mas...
0
K
10
#4
hush
#2
eso es, lee la noticia y verás qué bien se desarrolla.
0
K
9
