"De la cárcel se sale, del cementerio no": ratifican la condena al hombre que atropelló a sus exsuegros en Berja

La Justicia ha vuelto a dar la razón a las víctimas del brutal atropello intencionado ocurrido en Berja hace casi tres años. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Víctor Manuel G. F. y ha confirmado íntegramente la sentencia que lo condena a 17 años y 6 meses de prisión por intentar matar a sus exsuegros. El Alto Tribunal considera probado que el acusado actuó con un claro ánimo de matar, utilizando su vehículo como un arma mortal.

Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell
#3 Las consecuencias físicas para las víctimas fueron devastadoras. La mujer sufrió fracturas en la pelvis y el sacro, tardando 303 días en curar. El hombre se llevó la peor parte, con fracturas múltiples en la pelvis, fémur, tibia, peroné y rotura de uretra, lesiones que requirieron 362 días de recuperación y le han dejado secuelas valoradas en 73 puntos. Por ello, el acusado deberá indemnizarles con un total de 332.150 euros.
#6 ernovation
#5 ¿entonces aceptamos que brutales?
Priorat #4 Priorat
También se puede ver de otra manera: morir, morimos todos. Pasar por la cárcel, no.
txutxo #8 txutxo
¿Y se queja? ¿solo 17 años y medio? Me parece una miseria. Debería estar hasta que los atropellados se recuperen totalmente, física y emocionalmente, de lo que les hizo este bastardo.
#1 ernovation
Realizó un atropello y logró que fuera brutal.
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
#1 Hizo dos atropellos con un todoterreno: uno al exsuegro y otro después a su exsuegra cuando ésta fue a ayudar a su cónyuge.
#3 ernovation
#2 ¿Fueron brutales los dos?
