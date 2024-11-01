"De la cárcel se sale, del cementerio no": ratifican la condena al hombre que atropelló a sus exsuegros en Berja

La Justicia ha vuelto a dar la razón a las víctimas del brutal atropello intencionado ocurrido en Berja hace casi tres años. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Víctor Manuel G. F. y ha confirmado íntegramente la sentencia que lo condena a 17 años y 6 meses de prisión por intentar matar a sus exsuegros. El Alto Tribunal considera probado que el acusado actuó con un claro ánimo de matar, utilizando su vehículo como un arma mortal.