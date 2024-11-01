edición general
4 meneos
75 clics
La cara oculta de la nueva pirámide nutricional estadounidense

La cara oculta de la nueva pirámide nutricional estadounidense

Una vez que la administración Trump recibió el informe de 421 páginas del Comité Asesor, se implantó un proceso de revisión inédito y exprés (de menos de 6 meses) para “corregir las deficiencias” del documento original. Un panel alternativo de expertos emitió su propio informe.
La última edición de las Guías Dietéticas para Estadounidenses pone en cuestión las evidencias de los expertos para fomentar el consumo de proteínas animales.

| etiquetas: guía alimentación , eeuu , cambio procedimiento , trump , salud
4 0 0 K 110 ciencia
3 comentarios
4 0 0 K 110 ciencia
#1 Grahml *
"se implantó un proceso de revisión inédito y exprés"

Pista, empieza por C y acaba en "hatGpt."
0 K 20
placeres #2 placeres *
Con estas noticias,.creo que es obligatorio Insertar el chiste de south park de hace 11 años.

Por mucho que la noticia se haya convertido en un ataque a Trump... lo siento la anterior piramide (Recomendaciones, aditivos permitidos etc etc) TAMBIEN estaba trufada de intereses corporativos y lobbies, mucho a peor no pueden ir.  media
1 K 21
#3 javi618
#2 Al menos ahora recomiendan evitar alimentos ultraprocesados y reducir carbohidratos refinados, ya es un avance.
0 K 10

menéame