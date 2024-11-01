La cara oculta de la nueva pirámide nutricional estadounidense

Una vez que la administración Trump recibió el informe de 421 páginas del Comité Asesor, se implantó un proceso de revisión inédito y exprés (de menos de 6 meses) para “corregir las deficiencias” del documento original. Un panel alternativo de expertos emitió su propio informe.

La última edición de las Guías Dietéticas para Estadounidenses pone en cuestión las evidencias de los expertos para fomentar el consumo de proteínas animales.