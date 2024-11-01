Cara a cara con el Caracara  

edición general
6 meneos
El Caracara es un ave emparentado con los halcones. Pero, a diferencia del halcón peregrino que es capaz de subir hasta 1 km de altura y bajar a gran velocidad, el caracara vuela muy bajo y muy lento ya que es carroñero y por ello no necesita sorprender a presas. Es por ello también que gusta de sobrevolar carreteras buscando animales atropellados. Otro aspecto característico del caracara es su cara, que carece de plumas. Y el sonido raro del video procede del caracara.

#1 Leclercia_adecarboxylata
#2 Robe7064
En mi dialecto se llama "guarro", pero no porque coma carroña (no se conoce ese sentido), sino porque b y g pasan a w delante de o y u y su nombre antiguo era "buharro", un lejano descendiente del latín "buteo" (~ halcón) y emparentado con "busardo" y el inglés "buzzard" (pero a la especie del género Buteo la llamamos "pihuel"). Los guarros son muy odiados por los campesinos porque comen corderitos recién nacidos, empiezan por los ojos…   » ver todo el comentario
