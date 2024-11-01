Cara a cara con el Caracara  

El Caracara es un ave emparentado con los halcones. Pero, a diferencia del halcón peregrino que es capaz de subir hasta 1 km de altura y bajar a gran velocidad, el caracara vuela muy bajo y muy lento ya que es carroñero y por ello no necesita sorprender a presas. Es por ello también que gusta de sobrevolar carreteras buscando animales atropellados. Otro aspecto característico del caracara es su cara, que carece de plumas. Y el sonido raro del video procede del caracara.