La cápsula de rescate de emergencia Shenzhou 22 ya está en la estación espacial china

Tras su lanzamiento a primeras horas de esta mañana la cápsula Shenzhou 22, que China tuvo que enviar en una misión de rescate de emergencia, ya está acoplada a la estación espacial china. La tripulación de la Shenzhou 20 descubrió que su cápsula estaba dañada cuando comenzó a prepararla para volver a tierra tras la llegada de la Shenzhou 21, lo que dejaba varados a tres astronautas. Por eso el CMSA aceleró el lanzamiento de la 22, demostrando que su protocolo de tener la siguiente cápsula y su cohete casi listos cuando se lanza una era una bu
Aquí los chinos se la han jugado, pero es que no tenían otra. Se les acababa el tiempo. Aunque para eso han tenido que sacrificar una de las naves preparadas para lanzar.