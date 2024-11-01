edición general
La cápsula de rescate de emergencia Shenzhou 22 ya está en la estación espacial china

Tras su lanzamiento a primeras horas de esta mañana la cápsula Shenzhou 22, que China tuvo que enviar en una misión de rescate de emergencia, ya está acoplada a la estación espacial china. La tripulación de la Shenzhou 20 descubrió que su cápsula estaba dañada cuando comenzó a prepararla para volver a tierra tras la llegada de la Shenzhou 21, lo que dejaba varados a tres astronautas. Por eso el CMSA aceleró el lanzamiento de la 22, demostrando que su protocolo de tener la siguiente cápsula y su cohete casi listos cuando se lanza una era una bu

| etiquetas: shenzou 21 , 22 , rescate , css , accidente , rescate , china
8 comentarios
azathothruna #2 azathothruna
Mientras los gringos y rusos...
A los europedos ni estan ni se les espera.
1 K 33
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 No seas dogmático y demagógico y esdrújulo, porfavol. Necesitamos todos esos nineros, que de otra forma se malgastarían en chorradas espaciales, para hacer frente a ¡LA AMENAZA RUSA! ¡EL DESAFÍO CHINO! Sólo 800.000.000.000 de euros en armamento europedo pueden salvarnos de la destrucción total garantizada a la que nos enfrentamos. No hay tiempo de programas espaciales, ni dinero para cirimbeladas.
0 K 16
azathothruna #5 azathothruna
#3 Necesitan, diras.
Y si caen los europedos (de verdad, no solo aumento de coste de vida o nazis pateticos) nadie en el mundo hara algo mas que decir "pensamientos y oraciones"
0 K 17
#7 veratus_62d669b4227f8
#2 Hombre, es que nosotros estamos ocupados preparándonos para la invasión inminente de los rusos y haciendo ricos a unos cuantos politicos, fabricantes de armas y oligarcas ucranianos....no se puede estar a todo.
1 K 24
azathothruna #8 azathothruna
#7 Los chinos lo petan desde tierras raras hasta en el espacio.
Quizas la raza inferior no esta ni en asia ni en africa ni los nativos.
Quizas en descendientes de godos, anglos, francos y demas :troll:
0 K 17
sotillo #1 sotillo
Pensé que tardarían años, como los americanos tardaron meses
0 K 10
Connect #4 Connect
#1 No podían tardar mucho porque esas naves no tienen capacidad para mucho tiempo. Al contrario que las de la NASA que pueden aguantar meses y es posible esperar a una buena solución sin arriesgar.

Aquí los chinos se la han jugado, pero es que no tenían otra. Se les acababa el tiempo. Aunque para eso han tenido que sacrificar una de las naves preparadas para lanzar.
0 K 13
litos523 #6 litos523
#4 La capsula que han mandado, no regresará hasta primavera del año que viene. Eso quiere decir que no era urgente que la mandasen, no se les acababa el tiempo. Simplemente, ya estaba lista.
0 K 10

