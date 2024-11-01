La cápsula de rescate de emergencia Shenzhou 22 ya está en la estación espacial china

Tras su lanzamiento a primeras horas de esta mañana la cápsula Shenzhou 22, que China tuvo que enviar en una misión de rescate de emergencia, ya está acoplada a la estación espacial china. La tripulación de la Shenzhou 20 descubrió que su cápsula estaba dañada cuando comenzó a prepararla para volver a tierra tras la llegada de la Shenzhou 21, lo que dejaba varados a tres astronautas. Por eso el CMSA aceleró el lanzamiento de la 22, demostrando que su protocolo de tener la siguiente cápsula y su cohete casi listos cuando se lanza una era una bu