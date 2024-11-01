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En el capitalismo, el trabajo de las mujeres está infravalorado

En el capitalismo, el trabajo de las mujeres está infravalorado

El feminismo no puede triunfar sin enfrentarse al sistema económico que estructura las desigualdades de género.

| etiquetas: capitalismo , mujeres , explotación , reproducción social
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
En el Capitalismo, el trabajo es de perdedores y la pobreza es su justo castigo.
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#1 Como decía mi padre parodiando una supuesta ley, "el obrero, por el mero hecho de serlo, deberá ser severamente castigado".
2 K 41
mensisan #9 mensisan
#1 sí, el trabajo es de pobres, pero las mujeres trabajamos más horas sin cobrar. Y los hombres no se han quejado de eso. La igualdad si eso para otro día.
0 K 6
#10 vGeeSiz
#9 xD xD

En tu mente esa opresión suena espectacular eh

Pero no, las mujeres no trabajan más horas sin trabajar
1 K 14
#5 srskiner
Por debajo de 40 años las mujeres son 2/3 de la judicatura y 2/3 de la medicina. Los trabajos más valorados del mundo de la sanidad y del derecho.
2 K 27
Robus #6 Robus
Lo dice como si el trabajo de los hombres estuviese bien valorado! :-O

Se debería obligar a que el 50% de los beneficios de las empresas se repartiesen entre los trabajadores con un baremo en el que nadie pueda cobrar 10 veces más que otro trabajador, entonces tendriamos un sistema capitalista no abusivo.
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#11 vGeeSiz
#6 no, tendrías un sistema destinado a romperse a las primeras de cambio
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#2 DenisseJoel
En cambio el trabajo de los hombres está sobrevalorado. ¿Qué han hecho los hombres por nosotras?
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#3 fralbin
Lista de preguntas Random, vease con perspectiva humoristica.

¿Algún otro sistema donde no lo infravalore?, o que abone una cantidad superior por el mismo trabajo.
¿El trabajo que realizan los hombres esta sobrevalorado?
Si un hombre cuida a los hijos, cocina y limpia ¿es intrusismo laboral?

Disclaimer adicional, mi padre no sabe cocinar, yo y mis hermanos cocinamos mejor que las respectivas parejas y nuestras madres, movidos por la Gula, no por ningun principio.
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CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero *
#_2 ¿En qué parte del artículo se da a entender eso?

Ah, espera, que no te lo has leído y sólo quieres lanzar mierda.

#3 Tremendos aportes.
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#8 fralbin
#4 Repito, para los que acusan de no leer, y van ellos y no leen.

"vease con perspectiva humoristica"

Y, si quieres hacer algo útil hoy mirate este video entero y ya me comentas.

www.facebook.com/watch/?v=580141151151565
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menéame