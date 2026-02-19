La capacidad mundial de las baterías a gran escala se multiplica por 12 en cuatro años [ENG]  

La capacidad global de baterías a gran escala ha aumentado más de doce veces entre 2020 y 2024, según el informe Electricity 2026 de la Agencia Internacional de la Energía.



Tras un claro repunte en 2019, cuando la capacidad registrada estaba por debajo de 10 GW, en dos años la capacidad casi se había duplicado.