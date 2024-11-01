edición general
El caos climático ya está aquí: Irán plantea trasladar su capital e Islandia ve amenazada su existencia

Sin un horizonte político de eliminación de los combustibles fósiles y con un objetivo de +1,5ºC muerto, los científicos climáticos piden una adaptación social ya no sólo a los fenómenos extremos, sino también a los “puntos de inflexión”, la posible desestabilización de los grandes sistemas que regulan el clima global. Islandia ha dado el primer paso.

traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs
Por una décima de segundo leí "Irán plantea trasladar su capital a Islandia"
maxxcan #9 maxxcan
#1 yo he subido la noticia y también me pasó igual y claro, pensé: "pobre Islandia que ahora se van a querer ir todos ahí".
#3 ombresaco
#1 otro

(tampoco sería la primera vez que la capital de un pais está fuera de ese pais)
andando #4 andando
#1 me ha pasado igual, ojiplatico mientras releía
frg #8 frg
#1 Más de una décima. He tenido que leerlo tres veces.
wata #6 wata
#1 Y yo.
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#1 somos dos xD
Jakeukalane #11 Jakeukalane
#1 yo pensé que porque Irán moviese su capital Islandia veía amenazada su existencia.
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos *
Que exagerados... Siempre hubo frio en invierno y calor en verano. Además con el aumento de las temperaturas vamos a ahorrar en calefacción.

Era así no? Fachas de meneame corregidme si olvidé algo o no lo puse bien del todo. Fue sin querer, no hablo mongolo.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#2 y mucha gente en segunda, tercera o cuarta línea de playa por fin podrá tener el mar justo delante de su puerta :-)
#10 Borgiano
#2 Ah, pues yo pensaba que con lo de la bolsa del súper ya se había solucionado el problema.
