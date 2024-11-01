·
6
meneos
183
clics
El cántico de Mestalla durante la pelea entre Abde y Tárrega: “Dame un segarro”
Un espectador captó este momento durante la disputa entre ambos jugadores en el Valencia - Betis de este fin de semana.
|
etiquetas
:
abde
,
marruecos
,
la liga
,
fútbol
,
valencia
,
mestalla
5
1
1
K
74
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
#4
El_Tio_Istvan
*
La Idiocracia es el pasado. Llega la forocochescracia.
6
K
92
#6
volandero
Aquí la prensa valencianista la última vez que un jugador rival denunció cánticos racistas.
2
K
36
#5
ur_quan_master
cada vez que oigo el nombre de ese estadio pienso ... "la polla".
2
K
32
#2
Leon_Bocanegra
*
A este gentuza no le pidas más, les sacas del "segarro amego" y el "pinta a caso aislado" y les salta el automático.
3
K
28
#3
NPCMeneaMePersigue
Se tragaron el discurso sionista traidor a jesucristo de que el enemigo es el árabe
0
K
20
#7
alfre2
Madriz y Valencia están descartadas. Toca salvar al resto del país. La gente de bien que aún quede en esos dos territorios puede pedir la acogida como refugiados
0
K
12
#1
alcama
La culpa es de Vinicius
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
La Idiocracia es el pasado. Llega la forocochescracia.