El cántico de Mestalla durante la pelea entre Abde y Tárrega: “Dame un segarro”

Un espectador captó este momento durante la disputa entre ambos jugadores en el Valencia - Betis de este fin de semana.

7 comentarios
El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan *
:palm: :palm: :palm: :palm: :palm:

La Idiocracia es el pasado. Llega la forocochescracia.
volandero #6 volandero
Aquí la prensa valencianista la última vez que un jugador rival denunció cánticos racistas.  media
ur_quan_master #5 ur_quan_master
cada vez que oigo el nombre de ese estadio pienso ... "la polla".
#2 Leon_Bocanegra *
A este gentuza no le pidas más, les sacas del "segarro amego" y el "pinta a caso aislado" y les salta el automático.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Se tragaron el discurso sionista traidor a jesucristo de que el enemigo es el árabe
alfre2 #7 alfre2
Madriz y Valencia están descartadas. Toca salvar al resto del país. La gente de bien que aún quede en esos dos territorios puede pedir la acogida como refugiados
alcama #1 alcama
La culpa es de Vinicius
