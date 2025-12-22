La cantante Nicki Minaj desata la polémica por sus declaraciones tránsfobas durante un evento del movimiento MAGA

La rapera estadounidense ha participado en un coloquio en compañía de la mujer del fallecido activista ultra Charlie Kirk. En un intento de elogiar al vicepresidente del gabinete de Trump, JD Vance, la rapera utilizó la palabra 'assassin' para referirse al segundo al mando del ejecutivo estadounidense. Este término es utilizado en la jerga popular americana para nombrar a una persona muy capacitada para desempeñar una tarea concreta, pero el significado literal del término es 'asesino'.
Ahora en serio, leí que este movimiento podría ser para intentar conseguir un indulto para su marido, no me extrañaría. No es una persona que haga proselitismo de los valores tradicionales, aunque en ese aspectos todos los MAGA son unos hipócritas.
Texto que parece escrito por un anciano de la Cadena Ser con cero contacto con el mundo real para yo ya no sé qué tipo de lector. Es como decir que es un killer, un máquina, vamos.