La cantante Nicki Minaj desata la polémica por sus declaraciones tránsfobas durante un evento del movimiento MAGA

La rapera estadounidense ha participado en un coloquio en compañía de la mujer del fallecido activista ultra Charlie Kirk. En un intento de elogiar al vicepresidente del gabinete de Trump, JD Vance, la rapera utilizó la palabra 'assassin' para referirse al segundo al mando del ejecutivo estadounidense. Este término es utilizado en la jerga popular americana para nombrar a una persona muy capacitada para desempeñar una tarea concreta, pero el significado literal del término es 'asesino'.