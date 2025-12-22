edición general
7 meneos
96 clics
La cantante Nicki Minaj desata la polémica por sus declaraciones tránsfobas durante un evento del movimiento MAGA

La cantante Nicki Minaj desata la polémica por sus declaraciones tránsfobas durante un evento del movimiento MAGA

La rapera estadounidense ha participado en un coloquio en compañía de la mujer del fallecido activista ultra Charlie Kirk. En un intento de elogiar al vicepresidente del gabinete de Trump, JD Vance, la rapera utilizó la palabra 'assassin' para referirse al segundo al mando del ejecutivo estadounidense. Este término es utilizado en la jerga popular americana para nombrar a una persona muy capacitada para desempeñar una tarea concreta, pero el significado literal del término es 'asesino'.

| etiquetas: jd vance , nicki minaj , maga , trump , eeuu , charlie kirk , trans , lgbti
5 2 1 K 80 actualidad
8 comentarios
5 2 1 K 80 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Problemas de gente de derechas, creados por la derecha.
3 K 61
karakol #2 karakol
¿Quién?
1 K 34
#5 UNX *
#2 Una cantante que parece trans :troll:
Ahora en serio, leí que este movimiento podría ser para intentar conseguir un indulto para su marido, no me extrañaría. No es una persona que haga proselitismo de los valores tradicionales, aunque en ese aspectos todos los MAGA son unos hipócritas.
2 K 44
obmultimedia #6 obmultimedia
#5 venía a esto, gracias por decirlo tu :-D
1 K 24
Dragstat #4 Dragstat *
Está señora se une a los supremacistas blancos atacando al primer plato del menú, cuando ella misma no es el segundo plato simplemente porque tiene dinero. Cuando no se es consciente de algo tan básico como esto, y saber a que grupos perteneces, aunque no quieras, no hay nada que hacer. Se puede incluso llegar a entender en personas que están mucho más atrás en la lista del odio, pero ver a todos estos que se creen que son comensales cuando son parte del menú, no entender nada es para ponerse a llorar.
1 K 33
kumo #3 kumo
Este término es utilizado en la jerga popular americana para nombrar a una persona muy capacitada para desempeñar una tarea concreta, pero el significado literal del término es 'asesino'.

Texto que parece escrito por un anciano de la Cadena Ser con cero contacto con el mundo real para yo ya no sé qué tipo de lector. Es como decir que es un killer, un máquina, vamos.
0 K 10
#8 Katos
La cantante opina....
0 K 8

menéame