Sacar a 800 millones de personas de la pobreza: un nuevo informe analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de China (Eng)

Según un nuevo informe publicado el jueves, en los últimos 40 años, China ha sacado de la pobreza a casi 800 millones de personas, lo que representa más del 75 % de la reducción de la pobreza mundial en el mismo período. No ha habido otro país en la historia moderna que haya sacado de la pobreza extrema a tantas personas en tan poco tiempo. La escala de China —el país más poblado del mundo— y su rápido crecimiento económico permiten este nivel de avance, algo que no se ha visto en naciones más pequeñas o con economías menos dinámicas.
Y lo que se ve que funciona ha sido precisamente no irse a ningún extremo. Dejar que la economía… » ver todo el comentario
No importa de qué color sea el gato mientras cace ratones.
La pobreza extrema es la situación en la que una persona no tiene los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, agua potable, salud, educación y vivienda, subsistiendo con ingresos extremadamente bajos (actualmente, menos de $2.15 USD al día, según el Banco Mundial)
