Sacar a 800 millones de personas de la pobreza: un nuevo informe analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de China (Eng)

Según un nuevo informe publicado el jueves, en los últimos 40 años, China ha sacado de la pobreza a casi 800 millones de personas, lo que representa más del 75 % de la reducción de la pobreza mundial en el mismo período. No ha habido otro país en la historia moderna que haya sacado de la pobreza extrema a tantas personas en tan poco tiempo. La escala de China —el país más poblado del mundo— y su rápido crecimiento económico permiten este nivel de avance, algo que no se ha visto en naciones más pequeñas o con economías menos dinámicas.