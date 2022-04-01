edición general
Sacar a 800 millones de personas de la pobreza: un nuevo informe analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de China (Eng)

Según un nuevo informe publicado el jueves, en los últimos 40 años, China ha sacado de la pobreza a casi 800 millones de personas, lo que representa más del 75 % de la reducción de la pobreza mundial en el mismo período. No ha habido otro país en la historia moderna que haya sacado de la pobreza extrema a tantas personas en tan poco tiempo. La escala de China —el país más poblado del mundo— y su rápido crecimiento económico permiten este nivel de avance, algo que no se ha visto en naciones más pequeñas o con economías menos dinámicas.

aupaatu
No parece muy dificil relacionar, que socializar ,con el estado como garante de reparto de la riqueza del pais en mas eficiente,que la acumulacion de la riqueza y la barra libre para los especuladores y multinacionales, que promueve el neoliberalismo cristiano del mundo horrible lleno de fe y preferente caucasico

Pontecorvo
#3 Es que a partir de 1978 empezaron a aparecer futuras multinacionales y ahí China despegó.

Un_señor_de_Cuenca
Como lección universal: los problemas complejos no se solucionan con recetas simples. El régimen comunista de Mao fue un desastre en términos humanos y económicos. Poniéndolo como ejemplo, o el bajo nivel de vida en países comunistas, algunos nos quieren hacer comulgar con la rueda de molino del neoliberalismo. "¿Ves?, el comunismo no funciona, así que la solución es todo lo contrario".

Y lo que se ve que funciona ha sido precisamente no irse a ningún extremo. Dejar que la economía…   » ver todo el comentario

angelitoMagno
Mao metió a cientos de millones en la pobreza y después llegó Deng Xiaoping y los sacó de la pobreza anteponiendo el pragmatismo frente a la pureza ideológica comunista.

No importa de qué color sea el gato mientras cace ratones.

anamabel
#4 La gracia del marxismo es que, por definición, defiende aplicar soluciones concretas a problemas concretos. Marx nunca dijo que los textos marxistas fueran sagrados, ni que todo debía tratarse con ortodoxia.

chocoleches
#4 China no podía estar más en la mierda cuando Mao llegó al poder.

eipoc
#4 Déjame adivinar. Has aprendido lo que sabes de Mao por artículos en prensa y documentales del canal Historia o similares.

drstrangelove
#4 Sin Mao, China sería como la India, un país expoliado por Occidente, con unos ricos megaricos y enormes capas de miseria.

Find
#13 Y con más gorriones

anamabel
Qué tendrá que ver Franco, colocado por los yankis, con el progreso en China

minossabe
No es el país más poblado. El más poblado es la "gran democracia" india.

cocolisto
En China disminuye la pobreza y en una Europa con unos dirigentes infectos aumenta.

Enésimo_strike
Pobreza=/= extrema pobreza-

La pobreza extrema es la situación en la que una persona no tiene los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, agua potable, salud, educación y vivienda, subsistiendo con ingresos extremadamente bajos (actualmente, menos de $2.15 USD al día, según el Banco Mundial)

HartzBaltz
Creo que la principal novedad en China es que el gobierno manda sobre las empresas y no las empresas sobre el gobierno como ocurre en occidente.

ElenaCoures1
Hay que ver con Franco, como nos lo venden

NoMeVeas
#1 zzzzZzzzz low quality bait

¿Ya tienes nuevas fotos del "genocidio Uigur"? Ah no, que el se las inventaba en China acabo preso en USA precisamente por no ser de la etnia blanca. La ironia :-D


