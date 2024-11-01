edición general
Cantabria valora pedir ayuda al Gobierno central para sofocar 37 incendios activos: Vega de Pas el municipio más afectado

En el operativo contra el fuego están trabajando 220 bomberos forestales, 26 agentes del medio natural, emisoristas y técnicos de guardia.El Gobierno de Cantabria valora la posibilidad de elevar al nivel 1 de emergencia del INFOCANT (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales) dadas las previsiones meteorológicas y la situación de los 37 incendios que permanecen vivos en una jornada de viento sur. 18 de ellos activos y 19 controlados en nueve municipios de Cantabria. Vega de Pas es el ayuntamiento más afectado.

