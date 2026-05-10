Cañones en lugar de bienestar: la paradoja de la socialdemocracia alemana al frente del mayor rearme alemán desde Hitler

Resulta contradictorio que sea Boris Pistorius, ministro de Defensa del Partido Socialdemócrata (SPD), quien lidere este giro militarista. Históricamente defensores del estado de bienestar, los socialdemócratas están gestionando una «economía de guerra» que se financia mediante el desmantelamiento de los servicios públicos.Sanidad: Se prevé un recorte de 38.000 millones de euros para 2030, afectando a clínicas, consultas y medicamentos.Pensiones y Ayudas: Se han congelado las pensiones, eliminado el sistema de ayuda básica