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Cañones en lugar de bienestar: la paradoja de la socialdemocracia alemana al frente del mayor rearme alemán desde Hitler

Cañones en lugar de bienestar: la paradoja de la socialdemocracia alemana al frente del mayor rearme alemán desde Hitler

Resulta contradictorio que sea Boris Pistorius, ministro de Defensa del Partido Socialdemócrata (SPD), quien lidere este giro militarista. Históricamente defensores del estado de bienestar, los socialdemócratas están gestionando una «economía de guerra» que se financia mediante el desmantelamiento de los servicios públicos.Sanidad: Se prevé un recorte de 38.000 millones de euros para 2030, afectando a clínicas, consultas y medicamentos.Pensiones y Ayudas: Se han congelado las pensiones, eliminado el sistema de ayuda básica

| etiquetas: alemania , rearme militar , estado del bienestar
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#6 tierramar *
Para nosotros los europeos los enemigos no son ni Rusia ni ningún otro país, sino los politicos -traidores a sus pueblos-, que nos quieren meter en una guerra, como carne de cañon, para beneficio de los ricos. En España nos tenemos que cuidar del PPSOE que han aprobado el rearme y el aumento de gasto en armamento; son un peligro. Si el proximo gobierno lo conforma el PPSOE tal y como parece que EEUU quiere, son capaces de meternos en la guerra. En cambio, Sumar voto en contra y a favor de abandonar la OTAN.
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mmlv #8 mmlv *
En coherencia con su historia: la socialdemocracia alemana pudo impedir la I Guerra Mundial, tenía la fuerza para hacerlo y en lugar de eso se alineó con la oligarquía que mandó a la clase trabajadora a morir a las trincheras

marxist.com/2014-08-20-13-56-11.htm
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#1 colemur
Han aparecido dos enemigos gordos que dan mucho miedo. Uno de ellos es EEUU.
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#3 tierramar *
ALEMANIA. Miles de jóvenes salen a las calles en protesta contra la mili obligatoria insurgente.org/alemania-miles-de-jovenes-salen-a-las-calles-en-protest: los ricos quieren la guerra, los jóvenes quieren un futuro. Con esto, extraemos la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. “¡Nunca más la guerra!” hoy significa “¡Nunca más el servicio militar obligatorio!”»
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Pertinax #2 Pertinax
Si la OTAN está como una cabra gracias a Trump y EEUU va a retirar efectivos a mansalva, ¿Qué espera Mundo Obrero que hagan? ¿Invertir en batucadas?
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#4 Pitchford *
Dado que el centro y el este de Europa no tienen armas nucleares, rearmarse en general frente a Rusia es un poco inútil. Los esfuerzos deberían centrarse en reforzar líneas críticas de frontera con Rusia: minas, fosos, búnqueres, pantanos, cocodrilos.. porque lo que cojan los rusos y lo nacionalicen mejor no se lo intentes quitar..
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Veelicus #5 Veelicus
#4 Lo inteligente seria negociar con Rusia las bases de la seguridad global de Europa en vez de enfrentarse a ella.
Es muy muy inteligente por parte de la UE amenazar a Rusia y rearmarse hasta los dientes sabiendo que Rusia tiene 5XXX ojivas nucleares y que sabe que no tiene nada que hacer en una guerra convencional frente a una UE rearmada...
Tres veces ha intentando occidente en las ultimas decadas destruir Rusia y no lo ha conseguido, los rusos lo saben y por eso necesitas un buffer de seguridad, si en la UE siguen mandado gentuza como von der pfizzer, kallas y demas ignorantes agrandados no nos espera nada bueno en la proxima decada
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#7 Pitchford
#5 Por supuesto, y concederles lo que pidan razonable, salvo dejar sin defensa la frontera porsiaca, porque un enfrentamiento con Rusia solo puede acabar mal o muy mal para la UE.
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#4

Mejor echar a los yankis a los traidores vendidos a Trump.
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#10 Tiranoc
Por favor, que alguien le opere la mano a ese señor.
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#9 Cincocuatrotres
Es increible lo que son las supuestas democracias europeas, accede este hombre al poder y se embarca por sus cojones en una guerra contra Rusia, a pesar que los alemanes no quieren, a ellos les da igual tienen poder para manipular lo que haga falta, conseguirán ucranizar a Alemania? A Polonia?
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menéame