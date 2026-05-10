Cañones en lugar de bienestar: la paradoja de la socialdemocracia alemana al frente del mayor rearme alemán desde Hitler

Resulta contradictorio que sea Boris Pistorius, ministro de Defensa del Partido Socialdemócrata (SPD), quien lidere este giro militarista. Históricamente defensores del estado de bienestar, los socialdemócratas están gestionando una «economía de guerra» que se financia mediante el desmantelamiento de los servicios públicos.Sanidad: Se prevé un recorte de 38.000 millones de euros para 2030, afectando a clínicas, consultas y medicamentos.Pensiones y Ayudas: Se han congelado las pensiones, eliminado el sistema de ayuda básica
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marxist.com/2014-08-20-13-56-11.htm
Es muy muy inteligente por parte de la UE amenazar a Rusia y rearmarse hasta los dientes sabiendo que Rusia tiene 5XXX ojivas nucleares y que sabe que no tiene nada que hacer en una guerra convencional frente a una UE rearmada...
Tres veces ha intentando occidente en las ultimas decadas destruir Rusia y no lo ha conseguido, los rusos lo saben y por eso necesitas un buffer de seguridad, si en la UE siguen mandado gentuza como von der pfizzer, kallas y demas ignorantes agrandados no nos espera nada bueno en la proxima decada
Mejor echar a los yankis a los traidores vendidos a Trump.