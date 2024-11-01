edición general
3 meneos
9 clics
El candidato de Podemos a la Junta, a favor de la autonomía leonesa: "Es una exigencia democrática"

El candidato de Podemos a la Junta, a favor de la autonomía leonesa: "Es una exigencia democrática"

El candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, defiende la autonomía leonesa: "Desde Podemos Castilla y León apoyamos el derecho a la autonomía leonesa. Es una exigencia democrática que la ciudadanía de León pueda votar y también creemos que sería mejor una comunidad autónoma leonesa porque la extensión territorial de Castilla y León dificulta la proximidad de las administraciones con la ciudadanía."

| etiquetas: podemos , castilla y león , elecciones , león , autonomías
2 1 0 K 31 politica
8 comentarios
2 1 0 K 31 politica
#2 Ominous
¿Que quieres 0 escaños dices?
2 K 28
#1 Jacusse
Otro gobierno autonómico más... Ah, que es muuuy grande Castilla y León.

Seguimos para bingo.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Lo de "Castilla y León" siempre fue un despropósito.
1 K 21
#3 Mandri20
Ahora son regionalistas? En serio, esta gente tiene algun tipo de coherencia interna o simplemente dicen lo primero que les pasa por la cabeza?
0 K 9
UsuarioXY #4 UsuarioXY
Lo va a petar podemos estas elecciones. Con suerte para las siguientes ya no es necesario ver otro espectáculo bochornoso de lucha por sillones.
0 K 7
salchipapa77 #5 salchipapa77
Es flipante.
0 K 7
#7 encurtido
Lo siguiente es echar la culpa a AnaRosa cuando también desaparezcan de esta comunidad.
0 K 7
#8 guillersk
#7 no hombre, al los medios fachas
0 K 11

menéame