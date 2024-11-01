El candidato de Podemos a la Junta, a favor de la autonomía leonesa: "Es una exigencia democrática"

El candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, defiende la autonomía leonesa: "Desde Podemos Castilla y León apoyamos el derecho a la autonomía leonesa. Es una exigencia democrática que la ciudadanía de León pueda votar y también creemos que sería mejor una comunidad autónoma leonesa porque la extensión territorial de Castilla y León dificulta la proximidad de las administraciones con la ciudadanía."