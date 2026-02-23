Camps presenta una encuesta que lo sitúa como ganador del congreso del PPCV frente a Llorca y Catalá

Camps ha presentado una encuesta encargada por él que lo posiciona como hipotético ganador del congreso regional del PPCV frente al actual presidente del partido y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá. En base a estos resultados, ha vuelto a exigir que se convoque "cuanto antes" ese congreso para enfocar la campaña de las elecciones autonómicas de 2027 con el objetivo de recuperar las mayorías absolutas.