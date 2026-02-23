edición general
Camps presenta una encuesta que lo sitúa como ganador del congreso del PPCV frente a Llorca y Catalá

Camps ha presentado una encuesta encargada por él que lo posiciona como hipotético ganador del congreso regional del PPCV frente al actual presidente del partido y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá. En base a estos resultados, ha vuelto a exigir que se convoque "cuanto antes" ese congreso para enfocar la campaña de las elecciones autonómicas de 2027 con el objetivo de recuperar las mayorías absolutas.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Yo presento una encuesta hecha por mi abuela como el hombre más atractivo sobre la faz de la tierra.
2 K 44
devilinside #4 devilinside
#3 La sesión de espiritismo con mi abuela desmiente totalmente tu encuesta
0 K 12
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#4 Disculpa mi OUIJA es premium firmada por Jiménez del Oso.
0 K 12
Asimismov #1 Asimismov
A ver quién es el guappo que discute en chulería a Paco Camps.
2 K 40
#8 Barriales
#1 yo lo veo como el candidato perfecto para gobernar, per secula imperine.
0 K 7
#2 UNX
Eso es porque no se ha presentado Mazón.
0 K 12
#6 Nasser
Esto es una competición de chorizos, por eso en Murcia el PP gana con ""El Pozo" :troll:
0 K 11
toshiro #9 toshiro
Me vais a perdonar, pero ojalá salga como presidente del PP valenciano. Es que va a ser una fantasía
0 K 10
#10 pirat *
Lo lógico en esa banda que valora el extremo nivel de psicopatía en la que demuestra destacar el insano camps.
Es inacabable el listado de barbaridades que le son atribuibles, dejando como nenazas a vox.
0 K 8
Solinvictus #7 Solinvictus
Más vale malo conocido?
0 K 6

