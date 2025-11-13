edición general
El campo asturiano pide la dimisión del Consejero Marcelino Marcos: las culpas hay que echarlas al lobo

El campo asturiano pide la dimisión del Consejero Marcelino Marcos: las culpas hay que echarlas al lobo

las organizaciones agrarias han reclamado a Marcelino Marcos Líndez que dimita al frente de la Consejería de Medio Rural al considerar un «fracaso» la ejecución del programa de control del lobo en Asturias. Todas las presentes en el Consejo consultivo de este jueves (URA, COAG, USAGA y ASAJA), salvo UCA –que cree necesario esperar al final para valorar la ejecución–, han coincidido en pedir la salida del consejero como «responsable de la falta de avances». La reunión, de algo más de horas en Oviedo, no estuvo exenta de momentos de tensión

5 comentarios
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Asociaciones agrarias?¿ahora el lobo se ha vuelto vegetariano? :shit:
#2 Pitchford
Al que quiera dar lo que se merece a estos ganaderos de bovino en extensivo asturianos, que se han cargado casi el urogallo y se quieren cargar al lobo, pues ya sabeis: a comer mejor otros bichos, que además son más baratos.
Asimismov #5 Asimismov *
La única culpa es de los lobos disfrazados con piel de cordero y con bolsillos.
#1 Astur_ *
en Gijón sobran jabalíes y en Teverga y Quirós lobos, pues la solucion ye facil
www.meneame.net/story/plaga-jabalies-gijon-ya-hay-tantos-jabalies-astu
#4 sliana
la culpa tiene que ser del lobo porque asi se pueden deshacer del ganado que no les interesa y cobrar paguita.
