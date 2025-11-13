El campo asturiano pide la dimisión del Consejero Marcelino Marcos: las culpas hay que echarlas al lobo

las organizaciones agrarias han reclamado a Marcelino Marcos Líndez que dimita al frente de la Consejería de Medio Rural al considerar un «fracaso» la ejecución del programa de control del lobo en Asturias. Todas las presentes en el Consejo consultivo de este jueves (URA, COAG, USAGA y ASAJA), salvo UCA –que cree necesario esperar al final para valorar la ejecución–, han coincidido en pedir la salida del consejero como «responsable de la falta de avances». La reunión, de algo más de horas en Oviedo, no estuvo exenta de momentos de tensión