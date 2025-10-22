edición general
8 meneos
20 clics
El campo asturiano busca personal para la recogida del kiwi

El campo asturiano busca personal para la recogida del kiwi

Con un salario de 8,82 euros brutos la hora y una jornada que se extiende desde las 08:00 hasta las 17:00 horas

| etiquetas: campo , agricultores , asturias , kiwi , empleo , españa
7 1 0 K 101 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 101 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Que manden la solicitud a la sede de Vox, seguro que aparecen un monton de afiliados con su pulserita listos para trabajar por el SMI y por Essssspaña!
7 K 96
#2 Pixmac
Con salario de 8,82 euros brutos la hora, si quitas alojamiento y comida te quedas en nada. Tendrán que ser de la zona para que les merezca la pena.
1 K 26
bigmat #3 bigmat
Si no encuentran candidatos es fácil: Pay them more.

En Francia para la vendimia entre 12-16e la hora y en muchos casos incluyen alojamiento.
2 K 26
JackNorte #4 JackNorte *
Al precio de los kiwis no creo que sea un problema pagar un precio decente a quien los recoja. Llevo meses que no compro porque estan caros.
1 K 18

menéame