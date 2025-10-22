·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6146
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
5178
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
5154
clics
Visualizacion de la velocidad de la luz con una camera a 2,000,000,000 imagenes por segundo, hecha en casa
5251
clics
ABC, dos portadas
5912
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
más votadas
502
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
403
Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre y Ayuso, dio un préstamo de 730.000 euros al cabecilla de la trama “eólica”, del PP
409
Un medicamento viviente que cabe en una cuchara salva la vida de ocho jóvenes con el cáncer infantil más común
306
Niegan combustible a avión de Petro en Madrid por sanciones de EE. UU
274
"El peor día de mi vida”, dice Mazón en referencia al funeral de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
20
clics
El campo asturiano busca personal para la recogida del kiwi
Con un salario de 8,82 euros brutos la hora y una jornada que se extiende desde las 08:00 hasta las 17:00 horas
|
etiquetas
:
campo
,
agricultores
,
asturias
,
kiwi
,
empleo
,
españa
7
1
0
K
101
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Veelicus
Que manden la solicitud a la sede de Vox, seguro que aparecen un monton de afiliados con su pulserita listos para trabajar por el SMI y por Essssspaña!
7
K
96
#2
Pixmac
Con salario de 8,82 euros brutos la hora, si quitas alojamiento y comida te quedas en nada. Tendrán que ser de la zona para que les merezca la pena.
1
K
26
#3
bigmat
Si no encuentran candidatos es fácil: Pay them more.
En Francia para la vendimia entre 12-16e la hora y en muchos casos incluyen alojamiento.
2
K
26
#4
JackNorte
*
Al precio de los kiwis no creo que sea un problema pagar un precio decente a quien los recoja. Llevo meses que no compro porque estan caros.
1
K
18
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En Francia para la vendimia entre 12-16e la hora y en muchos casos incluyen alojamiento.