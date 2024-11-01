La campana de Dios es un operador hermítico

Dyson, había trabajado durante años en cómo se organizan los niveles de energía en los núcleos atómicos, esos valores específicos que un sistema puede adoptar y que condicionan su comportamiento, la forma en que emite radiación... Y el ritmo estadístico que describía los saltos entre esos niveles de energía era, en esencia, el mismo —la misma ley de correlación, la misma cadencia numérica— que Montgomery aacababa de encontrar en la disposición de los ceros de la función que controla a los números primos...