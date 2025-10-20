edición general
Camisas de fuerza y aviones militares: cómo la Administración de Trump hace desaparecer a decenas de migrantes en África

EE UU expulsa a un grupo de personas a Ghana y otros países de África en medio de un gran secretismo en una agresiva estrategia de deportaciones en la que los detenidos apenas tienen garantías.

#1 laruladelnorte
En paradero desconocido
El 5 de julio, la Casa Blanca anunció que había enviado a “ocho extranjeros ilegales, criminales y bárbaros” a Sudán del Sur, un país arrasado por la guerra civil y con mínimas garantías para los detenidos. Iban dos birmanos, dos cubanos, un laosiano, un vietnamita, un mexicano y un sursudanés. El grupo esperó más de seis semanas en un contenedor de mercancías en una base militar estadounidense en Yibuti a que se resolviera un recurso presentado por sus abogados en EE UU, en condiciones que incluso los agentes del ICE que los trasladaron calificaron de “indignantes”.

UIn desprecio absoluto a los derechos humanos,un país que se dice democrático trata a las personas como ganado.
RoterHahn #2 RoterHahn
Joder. Que asco de pais esta quedando
Dene #3 Dene
Pero los aterrizan o lo hacen a la argentina?
