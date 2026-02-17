La Cambra de Comerç reivindica que se vuelva a pagar en las autopistas del Estado para evitar su deterioro

La Cambra de Comerç de Barcelona ha reivindicado este martes la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en autopistas y autovías siguiendo los principios establecidos por las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, según expresa en un comunicado. El dinero recaudado serviría para garantizar el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras.
Y si eso váyase usted a preguntarle a la D.G.T. qué hace con las multas.
- “quien usa paga” :
Ya se paga el Impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM)
El impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM), o impuesto de circulación, es un tributo local obligatorio para las personas o empresas propietarias de vehículos aptos para circular por vías públicas
www.tributs.cat/es/tributs/locals-00001/vehicles/index.html
- “quien contamina paga”:
Ya se paga el Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica
Este impuesto grava las emisiones de CO2 que producen los vehículos y que incrementan el efecto invernadero.
atc.gencat.cat/es/tributs/impost-emissions-vehicles/
Y que, por supuesto, se ofrecen a recaudar ellos los peajes y cobrar, a precio de amigo, el mantenimiento de las mismas.