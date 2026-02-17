edición general
La Cambra de Comerç reivindica que se vuelva a pagar en las autopistas del Estado para evitar su deterioro

La Cambra de Comerç de Barcelona ha reivindicado este martes la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en autopistas y autovías siguiendo los principios establecidos por las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, según expresa en un comunicado. El dinero recaudado serviría para garantizar el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras.

#1 Tensk
Váyanse ustedes a tomarle el pelo a otros. Los que conducimos pagamos mucho más en diferentes impuestos, desde el IVA de los recambios a los de hidrocarburos pasando por el de vehículos a motor de todo lo que cuesta ese mantenimiento.

Y si eso váyase usted a preguntarle a la D.G.T. qué hace con las multas.
#5 DenisseJoel
#1 Es normal que paguéis más impuestos, ¿no?
#6 Tensk
#5 Igual no has entendido mi frase. He dicho que lo que ya se paga en impuestos está por encima de lo que cuesta el mantenimiento de carreteras.
#7 DenisseJoel
#6 Claro, normal que sea así, y más aún debería ser. Porque el daño generado es mucho mayor al de otras actividades.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Que se vayan a tomar un poco por culo

- “quien usa paga” :
Ya se paga el Impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM)
El impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM), o impuesto de circulación, es un tributo local obligatorio para las personas o empresas propietarias de vehículos aptos para circular por vías públicas
www.tributs.cat/es/tributs/locals-00001/vehicles/index.html

- “quien contamina paga”:
Ya se paga el Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica
Este impuesto grava las emisiones de CO2 que producen los vehículos y que incrementan el efecto invernadero.
atc.gencat.cat/es/tributs/impost-emissions-vehicles/
Cantro #4 Cantro
¿Apostamos a que algunos prominentes miembros de esta Cámara de Comercio tienen algo que ver con la Asociación Española de la Carretera?

Y que, por supuesto, se ofrecen a recaudar ellos los peajes y cobrar, a precio de amigo, el mantenimiento de las mismas.
#3 rubencho
Si se ofrecen como voluntarios...
#8 Aas59
Eso ya la sabíamos todos, menos la ministra.ñ
