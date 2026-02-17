La Cambra de Comerç reivindica que se vuelva a pagar en las autopistas del Estado para evitar su deterioro

La Cambra de Comerç de Barcelona ha reivindicado este martes la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en autopistas y autovías siguiendo los principios establecidos por las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, según expresa en un comunicado. El dinero recaudado serviría para garantizar el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras.