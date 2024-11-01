Cambises II (que reinó de 530-522 a.C.) fue el segundo rey del Imperio aqueménida. El gran historiador Heródoto lo presenta como un rey loco que cometió muchos actos de sacrilegio durante su estancia en Egipto, incluida la matanza del toro de Apis. Sin embargo, parece que este relato deriva en gran medida de la tradición oral egipcia, por lo que puede que no sea del todo imparcial. La mayoría de los sacrilegios que se le atribuyen a Cambises no están respaldados por las fuentes contemporáneas.