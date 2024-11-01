·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6910
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
5303
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
6179
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
6387
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
5709
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
más votadas
697
Ana Garrido, la heroína que destapó la trama Gürtel, obligada a abandonar España de nuevo: "El Sistema ha podido conmigo"
600
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
773
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
606
Aznar presume de herencia franquista: "No condenaré algo de lo que formó parte mi padre"
449
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
228
clics
Cambios en el cálculo de las pensiones en 2026: los años que tendrás que acumular para cobrar el 100% de la base reguladora
En 2026 entra en vigor la segunda fase de la 'reforma Escrivá' con el nuevo cálculo dual
|
etiquetas
:
pensiones
,
empleo
,
cotizaciones
5
0
0
K
60
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
60
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Leon_Bocanegra
*
Como joven que soy , he llegado a la conclusión de que solo Abascal puede solucionar este problema.
Jajajajajajajaja en fin.
6
K
76
#4
vGeeSiz
#3
Como joven que soy, he llegado a la conclusión de que nadie tiene el valor para solucionar este problema, por su alto coste político
en fin...
2
K
23
#5
Leon_Bocanegra
#4
no, no, dice el del post
#_1
que los jóvenes vamos a votar a Abascal por cosas como está. Entonces es lógico pensar que Abascal nos lo va a solucionar.
1
K
22
#8
Deviance
#3
Hombre no seas así, tb tenemos la opción de ese gran personaje que es
"Anotop At"
, que por su brillantez parece que viene de otro mundo.
1
K
23
#20
SantanaS
#3
Abascal devorando a sus jovenzuelos votantes
0
K
7
#6
angelitoMagno
Si la esperanza de vida aumenta, es lógico ajustar las pensiones. Lo que hay que hacer es reducir las jornadas laborales, para que la gente no llegue tan cascada a la jubilación.
2
K
40
#9
carlosjpc
#6
que se lo suban a las mujeres que tienen 5,5 años más de esperanza de vida.
1
K
9
#10
Leon_Bocanegra
#9
que injusticia! Donde está la igualdad ahí? Habría que hacer un día internacional de la esperanza de vida masculina.
0
K
10
#11
carlosjpc
*
#10
ahí, equidad para todos, olvidemos los viejos conceptos.
3
K
-17
#14
Leon_Bocanegra
#11
justicia dice
1
K
20
#1
YSiguesLeyendo
cómo bajar las pensiones del futuro aplicando unos calculillos para su "sostenibilidad"... luego si los jóvenes están con Fachascal de quién es la culpa?
0
K
20
#15
traviesvs_maximvs
#1
de quien es la culpa?
De los jovenes.
0
K
10
#2
HeilHynkel
No está de más que lo repitan ... pero es que esto ya lleva planeado desde hace la tira, simplemente ahora entra en vigor.
0
K
19
#19
HeilHynkel
#18
Que alguien no encuentre extraño que se cotice más en casa que trabajando es que algo le falla.
que alguien encuentre extraño que prefiera ser toda la vida alguien con un SMI a trabajar y ganar más es que algo le falla.
0
K
19
#7
carlosjpc
Realmente para obtener el 100% unicamente habrá que cotizar 15 añitos antes de los 52... a partir de ahí te regalan 14 cotizado a 1,5 veces el SMI (1726 €) y te regalan 480€ + bono social + mil ayudas más.
1
K
19
#12
HeilHynkel
#7
Si quieres vivir 15 años con 500 euros ... tu mismo. Las ilusiones del fatxapobre.
1
K
31
#13
carlosjpc
#12
rabajo en una fabrica que parte de su producción es muy estacional (3 ó 4 meses orientado a navidad) y en la que bastantes de sus trabajadores son personas (mujeres más que hombres) que el resto del año cobran el subsidio para mayores de 52. Pues han salido plazas para indefinido (trabajar todo el año) y la mayoría no se ha presentado a la selección. Hablando con algunos, me cuentan que prefieren trabajar 3 meses (muchos trabajan el matrimonio por el smi y el resto del año el subsidio 960€…
» ver todo el comentario
1
K
19
#16
Leon_Bocanegra
#13
y eso pasa en casi todas las casas de España. A que si?
Jajajajajajaja ay la virgen.
0
K
10
#17
HeilHynkel
#13
Ya el numero de mujeres mayores que con 15 años trabajados (para tener acceso al subsidio) van a cobrar el 100% ni te cuento.
Van a cobrar el 100% ... de 600 euros. Que es lo que cobra mi suegra, aunque ahora cobra más por quedarse viuda.
0
K
19
#18
carlosjpc
*
#17
no, van a cobrar el 100% de una base de cotización 1,5 veces el SMI que es lo que cotiza el subsidio para mayores de 52. Que alguien no encuentre extraño que se cotice más en casa que trabajando es que algo le falla. Tu suegra no habra cotizado los 25 años necesarios (10 o más de subsidio + 15 antes de los 52).
0
K
6
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Jajajajajajajaja en fin.
en fin...
De los jovenes.
Que alguien no encuentre extraño que se cotice más en casa que trabajando es que algo le falla.
que alguien encuentre extraño que prefiera ser toda la vida alguien con un SMI a trabajar y ganar más es que algo le falla.
Si quieres vivir 15 años con 500 euros ... tu mismo. Las ilusiones del fatxapobre.
Jajajajajajaja ay la virgen.
Ya el numero de mujeres mayores que con 15 años trabajados (para tener acceso al subsidio) van a cobrar el 100% ni te cuento.
Van a cobrar el 100% ... de 600 euros. Que es lo que cobra mi suegra, aunque ahora cobra más por quedarse viuda.