El cambio climático inducido por el ser humano en la dinámica de las tormentas en la catastrófica riada repentina de Valencia en 2024.[Paper][Eng]

Estos resultados demuestran que el cambio climático antropogénico podría intensificar la ocurrencia de inundaciones repentinas en la región del Mediterráneo occidental (...) Este estudio destaca la urgente necesidad de estrategias de adaptación eficaces y una mejor planificación urbana para reducir los crecientes riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos en un mundo que se calienta rápidamente.
Todo mal, fatal!!!
En cada esquina te encuentras ejemplos de ello aunque no sean tan letales como lo de las zonas inundables.
Después de tirarnos décadas construyendo y triplicando infraestructuras absurdas, mal diseñadas y poco eficientes ahora nos damos cuenta, como esperaban las patrióticas grandes constructoras... que todos esos excesos requieren detraer recursos de partidas vitales para su mantenimiento... y como están mal diseñadas intencionadamente, ni así será suficiente.