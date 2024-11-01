El cambio climático inducido por el ser humano en la dinámica de las tormentas en la catastrófica riada repentina de Valencia en 2024.[Paper][Eng]

Estos resultados demuestran que el cambio climático antropogénico podría intensificar la ocurrencia de inundaciones repentinas en la región del Mediterráneo occidental (...) Este estudio destaca la urgente necesidad de estrategias de adaptación eficaces y una mejor planificación urbana para reducir los crecientes riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos en un mundo que se calienta rápidamente.