El cambio climático inducido por el ser humano en la dinámica de las tormentas en la catastrófica riada repentina de Valencia en 2024.[Paper][Eng]

Estos resultados demuestran que el cambio climático antropogénico podría intensificar la ocurrencia de inundaciones repentinas en la región del Mediterráneo occidental (...) Este estudio destaca la urgente necesidad de estrategias de adaptación eficaces y una mejor planificación urbana para reducir los crecientes riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos en un mundo que se calienta rápidamente.

paumal #1 paumal
Y siendo todo eso cierto, tb es verdad que en Valencia hay riadas repentinas desde hace, más o menos, dos mil años.
ipanies #2 ipanies
#1 Y siendo cierto lo que dices, el actual gobierno de esa comunidad sigue permitiendo construir a lo bestia en zonas inundables sin implementar ni una medida contra esas más que previsibles riadas.
Todo mal, fatal!!!
paumal #5 paumal
#2 el actual, y los últimos gobiernos desde hace cuarenta años. Mira los pueblos del sur, o, si quieres ir más lejos, Cullera y Benidorm. El tema de este gobierno actual es que son una banda de hijos de la gran puta que preferían salvar el culo del mamarracho de Mazón a costa de avisar tarde y mal de la que se venía encima con la DANA
#4 Kalandraka125
#2 La verdad es que no se si "sigue" o no, pero ahora tiene una solución muy complicada. En la década de los 2000 se construyó por todo el país saltándose las leyes de costas y de aguas como si no hubiese un mañana; estas leyes prevén prohibir la construcción para retornos de, no recuerdo si de 100 o de 500 años. El tema es que con el cambio climático, a lo mejor los 100 años del 2001 son los 10 de 2030.
#6 pirat
El hacer las cosas conscientemente mal, es dolosamente rentable para algunos aunque doloroso y costoso para el conjunto de la sociedad.
En cada esquina te encuentras ejemplos de ello aunque no sean tan letales como lo de las zonas inundables.
Después de tirarnos décadas construyendo y triplicando infraestructuras absurdas, mal diseñadas y poco eficientes ahora nos damos cuenta, como esperaban las patrióticas grandes constructoras... que todos esos excesos requieren detraer recursos de partidas vitales para su mantenimiento... y como están mal diseñadas intencionadamente, ni así será suficiente.
