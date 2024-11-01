El cambio climático, cuyo negacionismo impone Vox al PP en la Generalitat, agravó un 20% la virulencia de la dana

Un estudio del CSIC concluye que el calentamiento global agravó las lluvias que dejaron 229 fallecidos en Valencia y uno de sus autores considera “lamentable” que se cuestione el Pacto Verde Europeo; Santiago Abascal exige al PP que torpedee su aplicación si quiere su apoyo para investir a un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
| etiquetas: cambio climático , pp , vox , dana
Si el cambio climático aumenta otro 20% la frecuencia de las DANAS, los desastres serán la norma en el corto plazo. O nos preparamos, cosa que no hará √0× o viviriremos en la más absoluta de las ruinas.