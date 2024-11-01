edición general
22 meneos
16 clics
El cambio climático, cuyo negacionismo impone Vox al PP en la Generalitat, agravó un 20% la virulencia de la dana

El cambio climático, cuyo negacionismo impone Vox al PP en la Generalitat, agravó un 20% la virulencia de la dana

Un estudio del CSIC concluye que el calentamiento global agravó las lluvias que dejaron 229 fallecidos en Valencia y uno de sus autores considera “lamentable” que se cuestione el Pacto Verde Europeo; Santiago Abascal exige al PP que torpedee su aplicación si quiere su apoyo para investir a un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana

| etiquetas: cambio climático , pp , vox , dana
19 3 1 K 93 actualidad
4 comentarios
19 3 1 K 93 actualidad
Quel #1 Quel *
Bah. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo, y eso lo sabe el 14% de la gente.
:troll:
6 K 98
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Ningún problema con eso, los van volver a votar, hasta que llegue la próxima Dana y luego ya encontraran a quien echarle la culpa.
1 K 32
tul #2 tul *
Impone los cojones, el partido podrido es negacionista desde antes que existiera vox
1 K 25
Asimismov #3 Asimismov
El cambio climático ... agravó un 20% la virulencia de la dana

Si el cambio climático aumenta otro 20% la frecuencia de las DANAS, los desastres serán la norma en el corto plazo. O nos preparamos, cosa que no hará √0× o viviriremos en la más absoluta de las ruinas.
1 K 24

menéame