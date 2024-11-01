edición general
Cámara de Comercio de EEUU demanda al gobierno de Trump por tarifa de $100.000 para visa H-1B

La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por imponer una tarifa anual de 100.000 dólares a las nuevas solicitudes de visa H-1B, alegando que la cuota es ilegal y perjudicaría significativamente a las empresas estadounidenses. En una demanda federal presentada el jueves en Washington D.C., la Cámara solicita al tribunal que declare que Trump excedió la autoridad del poder ejecutivo al imponer la tarifa y que impida que las agencias del gobierno federal la apliquen.

themarquesito #5 themarquesito
#4 Es una auténtica salvajada. 300.000 dólares por contratar durante 3 años a un trabajador con visado H1B. Aquí lo explica un bufete de abogados:
harris-sliwoski.com/es/blog/the-100000-h-1b-an-analysis/
#1 lordban
La Cámara de comercio tiene un nombre y logo muy oficial, pero en realidad es una patronal.
Findeton #2 Findeton
La verdad es que es una locura de tarifa.
themarquesito #3 themarquesito
#2 La noticia no lo explica bien, pero la tarifa es de 100.000 dólares por año por un período de tres años, o al menos así era en cuanto la aprobaron
Findeton #4 Findeton
#3 Me parece la verdad muy elevado, ¿osea 300k dólares de precio extra por contratar a un extranjero?
