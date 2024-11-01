Cámara de Comercio de EEUU demanda al gobierno de Trump por tarifa de $100.000 para visa H-1B

La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por imponer una tarifa anual de 100.000 dólares a las nuevas solicitudes de visa H-1B, alegando que la cuota es ilegal y perjudicaría significativamente a las empresas estadounidenses. En una demanda federal presentada el jueves en Washington D.C., la Cámara solicita al tribunal que declare que Trump excedió la autoridad del poder ejecutivo al imponer la tarifa y que impida que las agencias del gobierno federal la apliquen.