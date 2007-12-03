Calviño reclama una ofensiva de inversión para reforzar la competitividad de la UE

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, reclamó hoy una ofensiva de inversión a nivel comunitario para impulsar la competitividad de la UE y destacó el sector de las industrias verdes como la fabricación de paneles solares, que China controla al 90 % y genera riesgos de «ciberseguridad y dependencia energética».