Calviño reclama una ofensiva de inversión para reforzar la competitividad de la UE

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, reclamó hoy una ofensiva de inversión a nivel comunitario para impulsar la competitividad de la UE y destacó el sector de las industrias verdes como la fabricación de paneles solares, que China controla al 90 % y genera riesgos de «ciberseguridad y dependencia energética».
| etiquetas: calviño , bei , competitividad , inversión , ue , paneles solares
Como mucho podrias poner distinta subvención para paneles de producción Europea o no Europea.
Pero si lo que de verdad intenta es competir en igualdad de costes de producción con china, ya te digo yo que siga soñando.
Europa es una sanguijuela para sus propias empresas. Los únicos intereses europeos y donde más dinero ganan los políticos es en las importaciones, exportaciones, la logística y burocracia que todo ello conlleva.
Y lo advirtió el director de Isofoton, segundo fabricante europeo de placas:
"El sector fotovoltaico puede morir de éxito"
cincodias.elpais.com/cincodias/2007/12/03/empresas/1196692785_850215.h
Fabrica española que exportaba a 60 países.