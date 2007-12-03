edición general
Calviño reclama una ofensiva de inversión para reforzar la competitividad de la UE

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, reclamó hoy una ofensiva de inversión a nivel comunitario para impulsar la competitividad de la UE y destacó el sector de las industrias verdes como la fabricación de paneles solares, que China controla al 90 % y genera riesgos de «ciberseguridad y dependencia energética».

#1 Pitchford
La diferencia es que China ha sabido ayudar adecuadamente a sus empresas y la UE no. A estas alturas, considero que lo ideal serían unas cuotas de paneles solares de fabricación europea en cualquier proyecto instalado en Europa, empezando con un porcentaje bajo y subiéndolo del orden de un 1% anual. El impacto en el coste de generación sería mínimo y propiciaría la creación y el desarrollo de una industria europea, en la que habría que asegurar una cierta competencia y limitar los sobrecostes admisibles respecto a los paneles chinos.
thoro #2 thoro *
#1 Un poco complejo lo de poner paneles de distintos fabricantes en una misma instalación.

Como mucho podrias poner distinta subvención para paneles de producción Europea o no Europea.
Pero si lo que de verdad intenta es competir en igualdad de costes de producción con china, ya te digo yo que siga soñando.
Europa es una sanguijuela para sus propias empresas. Los únicos intereses europeos y donde más dinero ganan los políticos es en las importaciones, exportaciones, la logística y burocracia que todo ello conlleva.
#4 Pitchford
#2 Se podrían poner alternativamente cuotas por comprador, aunque fueran para diversas instalaciones. Lo de dar ayudas a la inversión a empresas para que sean competitivas en el mercado mundial ya se ha intentado y no funciona.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Eso se tenía que haber hecho en 2007 cuando se dieron las primas a la fotovoltaica que hizo que desaparecieran todas las fábricas españolas.

Y lo advirtió el director de Isofoton, segundo fabricante europeo de placas:
"El sector fotovoltaico puede morir de éxito"
cincodias.elpais.com/cincodias/2007/12/03/empresas/1196692785_850215.h
Fabrica española que exportaba a 60 países.
