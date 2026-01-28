El calvario de una familia de Castellón después de chocar su Vespa con un jabalí: "Mi hijo aún no puede caminar ni comer"

Eran alrededor de las seis de la madrugada cuando Eduardo y su hijo, de 28 años, circulaban en una Vespa en la entrada de Sant Mateu. Formaban parte de una concentración de motos de esta popular marca y, como es lógico en ese tramo, iban a velocidad reducida. “Íbamos mi hijo detrás y yo conduciendo la moto”, recuerda. Pero el trayecto terminó en tragedia: “Un jabalí nos embistió”.