El calvario de una familia de Castellón después de chocar su Vespa con un jabalí: "Mi hijo aún no puede caminar ni comer"

El calvario de una familia de Castellón después de chocar su Vespa con un jabalí: "Mi hijo aún no puede caminar ni comer"

Eran alrededor de las seis de la madrugada cuando Eduardo y su hijo, de 28 años, circulaban en una Vespa en la entrada de Sant Mateu. Formaban parte de una concentración de motos de esta popular marca y, como es lógico en ese tramo, iban a velocidad reducida. “Íbamos mi hijo detrás y yo conduciendo la moto”, recuerda. Pero el trayecto terminó en tragedia: “Un jabalí nos embistió”.

#3 BurraPeideira_
Pues menuda desgracia, pero no le veo sentido al artículo. Comprendo la frustración del padre, pero lo de vallar todas las carreteras de España para evitar accidentes con animales salvajes no parece muy razonable.
El que se sube a una moto tiene que saber que un pequeño accidente puede tener consecuencias fatales.
K 65
#5 Pitchford
#3 Yo creo que sí es razonable vallar casi todas las carreteras de España, con un coste despreciable respecto al coste de construcción de la carretera en sí, y que en las que no se vallen por lo que sea, limitar la velocidad a 50 km/h para que de tiempo a frenar. En las carreteras se produjeron en 2024 36.000 accidentes reportados, con 36.000 animales muertos, 8 personas muertas, 50 personas hospitalizadas, cientos de personas heridas y múltiples destrozos en vehículos, con un coste total elevadísimo. Además, muchas decenas de miles de animales pequeños son atropellados sin que se reporte el accidente, al no haber daños al vehículo.
K 15
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario
#5 ¿No te has parado a pensar por qué en países de Europa y Norteamérica con mayor presencia de animales salvajes en las carreteras no han considerado óptima esa solución?
K 10
sotillo #6 sotillo
#3 Ya te digo yo por donde se pasan las vallas los jabalíes
K 11
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Que traigan lobos del norte, aquí a Valencia, de esos que no quieren, para que controlen a los jabalís. Y así de paso iré a verlos. :popcorn:
K 29
woody_alien #7 woody_alien *
“Mi hijo se llevó la peor parte porque aunque iba muy equipado, con casco como es normal, voló con tan mala suerte que se pegó en la cabeza”

Señor, lamento mucho su desgracia pero llevar un quita-multas no es ir muy equipado, ir muy equipado es llevar un buen integral que ya se que en Vespa no queda "fisno" pero te evita reventarte si te caes.  media
K 17
#4 EISev
Su hijo iba equipado, con casco, pero el golpe fue fatal. “Mi hijo se llevó la peor parte porque aunque iba muy equipado, con casco como es normal, voló con tan mala suerte que se pegó en la cabeza”, explica.

En la foto se ve un casco negro, no llego a distinguir si es integral o no. Ojo con los cascos de estilo jet o clásico sin mentonera en carretera...
K 14
BlackDog #2 BlackDog
Me paso lo mismo con mi primo en el pueblo, íbamos con la vespa de mi primo mayor, y se nos cruzo un jabalí y chocamos contra él, salimos los dos volando por encima del bicho, recuerdo cuando estaba en el suelo darme la vuelta y mirarle, me estaba mirando con una cara de "estos gilipollas que hacen?" y se fue sin un rasguño, y nosotros llenos de raspones y moratones
K 6

