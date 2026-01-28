El calvario de una familia de Castellón después de chocar su Vespa con un jabalí: "Mi hijo aún no puede caminar ni comer"

Eran alrededor de las seis de la madrugada cuando Eduardo y su hijo, de 28 años, circulaban en una Vespa en la entrada de Sant Mateu. Formaban parte de una concentración de motos de esta popular marca y, como es lógico en ese tramo, iban a velocidad reducida. “Íbamos mi hijo detrás y yo conduciendo la moto”, recuerda. Pero el trayecto terminó en tragedia: “Un jabalí nos embistió”.
El que se sube a una moto tiene que saber que un pequeño accidente puede tener consecuencias fatales.
Señor, lamento mucho su desgracia pero llevar un quita-multas no es ir muy equipado, ir muy equipado es llevar un buen integral que ya se que en Vespa no queda "fisno" pero te evita reventarte si te caes.
En la foto se ve un casco negro, no llego a distinguir si es integral o no. Ojo con los cascos de estilo jet o clásico sin mentonera en carretera...