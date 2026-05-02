La calidad del semen se desploma en España: "Cae un 28% en solo 15 años"

La calidad seminal española se ve reflejada en el contexto internacional. La concentración de espermatozoides ha caído un 51% en todo el mundo desde 1973, con un ritmo de descenso que se ha acelerado al doble desde principios de siglo. Este escenario ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a revisar a la baja sus estándares de calidad seminal. Sin embargo, los últimos datos apuntan a una estabilización del descenso.