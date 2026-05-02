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La calidad del semen se desploma en España: "Cae un 28% en solo 15 años"

La calidad seminal española se ve reflejada en el contexto internacional. La concentración de espermatozoides ha caído un 51% en todo el mundo desde 1973, con un ritmo de descenso que se ha acelerado al doble desde principios de siglo. Este escenario ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a revisar a la baja sus estándares de calidad seminal. Sin embargo, los últimos datos apuntan a una estabilización del descenso.

| etiquetas: oms , semen , españa , calidad
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16 comentarios
12 1 0 K 116 ciencia
manzitor #2 manzitor
Comemos mierda, yo no esperaría simiente de calidad
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Apotropeo #8 Apotropeo
#2 Ahora los tomates no saben a tomate y, según la noticia, el semen no sabe a semen.
:troll:
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#3 Jacusse
Llevar el móvil en el bolsillo...

Siempre lo sospechamos!
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#4 Leclercia_adecarboxylata
Y el 72% restante no cae?
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#6 Beltza01
#4 Ese 72 % ya calló.
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#5 surco
Veis como en este país tenemos mala leche?
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azathothruna #7 azathothruna
Pues que los reemplacen a lo grande :troll:
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taSanás #12 taSanás
#7 glande
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neiviMuubs #9 neiviMuubs
Sospecho que también tendrá que ver el exceso de benzodiazepinas que tomamos
www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2025.
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#13 Seat127
#9 yo creo que es más la moda de pantalones skinny y tanto ciclista suelto :troll:
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Lutin #16 Lutin *
#13 Sólo hay que ver la cantidad de hernias que se operan anualmente a los desgraciados que andan en bici como locos tirándose en mountain bike y mierdas similares, acaban con los cojones destrozados de tanto rebotar en el sillín duro como un remo de madera martilleando sus huevos.
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elmileniarismovaallegar #10 elmileniarismovaallegar
Gaia es inteligente... con 8.000.000.000 de personas en el mundo...¿realmente hacen falta más?...
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vicvic #11 vicvic *
Dato preocupante para nuestro propio futuro, no digo solo en España, sino también en Europa.

Favorecer la natalidad y, sobretodo, tener hijos a edades más tempranas (que suele ser más fácil), si que debería ser la prioridad de cualquier gobierno, sea de derechas o de izquierdas.
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eltxoa #14 eltxoa *
normal, siendo que se va a muy probablemente desperdiciar :troll:


un peor semen hace que se hagan mas intentos. hombre más felices.
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#15 Mandri20
Es el camino hacia la extinción... O hacia mojar sin tener que usar preservativos. Ya no hará falta hacerse la vasectomía y las pajas ya no serán ese espacio en balde.

Todo son ventajas.
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menéame