La calidad del semen se desploma en España: "Cae un 28% en solo 15 años"

La calidad seminal española se ve reflejada en el contexto internacional. La concentración de espermatozoides ha caído un 51% en todo el mundo desde 1973, con un ritmo de descenso que se ha acelerado al doble desde principios de siglo. Este escenario ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a revisar a la baja sus estándares de calidad seminal. Sin embargo, los últimos datos apuntan a una estabilización del descenso.
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m.youtube.com/watch?v=kvbcuiTCJiI&pp=0gcJCVACo7VqN5tD
Siempre lo sospechamos!
www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2025.
Favorecer la natalidad y, sobretodo, tener hijos a edades más tempranas (que suele ser más fácil), si que debería ser la prioridad de cualquier gobierno, sea de derechas o de izquierdas.
un peor semen hace que se hagan mas intentos. hombre más felices.
Todo son ventajas.